Украинская резолюция о "милитаризации Крыма" расколола ГА ООН: Единства мнений не получилось

В резолюции, предложенной к рассмотрению ГА ООН Киевом, говорилось о том, что "присутствие военных России в Крыму противоречит национальному суверенитету Украины". Кроме того, выражается осуждение за Крымский мост.

Предложенный Украиной проект резолюции о "милитаризации Азовского и Черного морей" приняла ГА ООН.

Однако голосование сложно назвать состоявшимся: за принятие документа проголосовало 66 государств. Воздержалось 72 страны, а ещё 19 не поддержали резолюцию.

Об этом сообщает ТАСС

Крым остается больной темой не только для Украины, но и для Запада. Особенно - для США. И о вопросе "милитаризации" они вспоминают не просто так, а потому что полуостров им сейчас не по зубам.

Если корабли США и НАТО вдруг захотят приблизиться к полуострову, они быстро обнаружат, что Россия превратила его в настоящую "суперкрепость", неприступную с моря. В Крыму, настаивает востоковед, есть не только береговые комплексы "Бастион", но также и многие другие средства обороны, в том числе С-300 и "Тор-М2". Флоты любого неприятеля разобьются о такую линию обороны, напомнил политолог и востоковед Евгений Сатановскийпрокомментировал перспективу возможной "новой Крымской войны"