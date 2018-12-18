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Украинская резолюция о "милитаризации Крыма" расколола ГА ООН: Единства мнений не получилось
18 декабря 2018, 05:09 • 100 • В мире
В резолюции, предложенной к рассмотрению ГА ООН Киевом, говорилось о том, что "присутствие военных России в Крыму противоречит национальному суверенитету Украины". Кроме того, выражается осуждение за Крымский мост.
Предложенный Украиной проект резолюции о "милитаризации Азовского и Черного морей" приняла ГА ООН.
Однако голосование сложно назвать состоявшимся: за принятие документа проголосовало 66 государств. Воздержалось 72 страны, а ещё 19 не поддержали резолюцию.
Об этом сообщает ТАСС
Крым остается больной темой не только для Украины, но и для Запада. Особенно - для США. И о вопросе "милитаризации" они вспоминают не просто так, а потому что полуостров им сейчас не по зубам.
Если корабли США и НАТО вдруг захотят приблизиться к полуострову, они быстро обнаружат, что Россия превратила его в настоящую "суперкрепость", неприступную с моря. В Крыму, настаивает востоковед, есть не только береговые комплексы "Бастион", но также и многие другие средства обороны, в том числе С-300 и "Тор-М2". Флоты любого неприятеля разобьются о такую линию обороны, напомнил политолог и востоковед Евгений Сатановскийпрокомментировал перспективу возможной "новой Крымской войны"
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