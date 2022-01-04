Украинская разведка "дала отпор" у границы с Крымом и провела "налёт". Всё это происходило в рамках манёвров. Военнослужащие войск Незалежной, в частности, отработали нападение на опорный пункт потенциального врага с последующим изъятием его оружия и документов.

Служащие военной разведки Украины выполнили манёвры рядом с границей с Крымом. Соответствующая запись появилась на странице пресс-службы командования ВСУ в Facebook.

В посте сообщается, что бойцы спецслужб упражняли в том, как "давать врагу отпор на близком расстоянии".

В ходе учений военнослужащие отработали ведение огня по целям с нескольких позиций и параллельное наблюдение за тактическими точками потенциального противника и характером ландшафта, передал подполковник украинской армии Кирилл Холявко.

Кроме того, разведчики осуществили "налёт" в рамках тренировки по ведению ближнего боя. Данный метод предполагает нападение на опорный пункт врага с последующим изъятием его оружия и документов, добавил военный.