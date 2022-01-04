Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
Главная / Политика

Украинская разведка "дала отпор" у границы с Крымом и провела "налёт"

04 января 2022, 13:10  •  134 • Политика
Украинская разведка "дала отпор" у границы с Крымом и провела "налёт". Всё это происходило в рамках манёвров. Военнослужащие войск Незалежной, в частности, отработали нападение на опорный пункт потенциального врага с последующим изъятием его оружия и документов.
Служащие военной разведки Украины выполнили манёвры рядом с границей с Крымом. Соответствующая запись появилась на странице пресс-службы командования ВСУ в Facebook.
В посте сообщается, что бойцы спецслужб упражняли в том, как "давать врагу отпор на близком расстоянии".
В ходе учений военнослужащие отработали ведение огня по целям с нескольких позиций и параллельное наблюдение за тактическими точками потенциального противника и характером ландшафта, передал подполковник украинской армии Кирилл Холявко.
Кроме того, разведчики осуществили "налёт" в рамках тренировки по ведению ближнего боя. Данный метод предполагает нападение на опорный пункт врага с последующим изъятием его оружия и документов, добавил военный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



134
Источник
Похожие новости
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
04 января 2022, 05:35
Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "Будет много слёз и соплей"
04 января 2022, 01:30
Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать байку об угрозе"
04 января 2022, 09:05
Россия сделала ход конём: На Западе признали победу Путина
04 января 2022, 09:05
Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
29 декабря 2021, 12:30
Как нам соврали о коронавирусе. Прогноз 2021 года разоблачён
02 января 2022, 15:40
"Ааа! Так вот почему!": Министр обороны Украины неожиданно "ответил" на вопрос о женском призыве
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
30 декабря 2021, 17:05
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.