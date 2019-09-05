Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меркель ФРГ продала задёшево, а Путин Россию американцам не сдаёт (Голос Германи...
Как Борис Джонсон убивает Brexit
"Дергаем русского тигра за усы": Эстонский правозащитник раскрыл цель ...
Путин спас Буша от теракта 11 сентября? Американский политолог раскрыл тайный зв...
Главная / Украина

Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»

05 сентября 2019, 21:54  •  76 • Украина
Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории.
 
© Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
 

Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остаётся, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счёт наращивания группировок своих войск», — указал он.

По его словам, в скором времени завершится формирование трёх российских дивизий около украинской границы.

Скибицкий также высказал мнение, что Россия к 2020 году якобы планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

В декабре 2018 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко, являясь президентом страны, обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь. Позднее он заявлял, что опасается «нападения» России на корабли стран Балтии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 18:39
Во Львове осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны
05 сентября 2019, 18:39
На Украине заявили о разрешении ситуации с экспортом яблок и груш в ЕС
04 сентября 2019, 23:09
Эксперт оценил позицию Киева по российским наблюдателям в Донбассе
05 сентября 2019, 08:54
Юридический казус: Совет Европы займётся реформированием системы уголовного правосудия Украины
05 сентября 2019, 21:54
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
05 сентября 2019, 15:39
Молдова между Москвой и Брюсселем в ожидании скидки на газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России ...
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из догово...
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2...
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские...
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.