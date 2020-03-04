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Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения

04 марта 2020, 04:35  •  126 • Политика
Турецкие танки М60ТМ с украинской системой активной защиты провалили испытания в Сирии. Об этом наглядно свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях.
Модернизированные турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat, к разработке которой приложила руку Украина, не прошли боевое испытание в Сирии. Судя по фотографиям в соцсетях, украинское "ноу-хау" не уберегло бронетехнику от уничтожения.
Турецкие М60ТМ должны были исполнять роль тарана в наступлении боевиков в Идлибе и помочь им сокрушить оборону армии Сирии. Однако во время атаки бронемашины Турции столкнулись не только с наземными войсками, но и с авиацией.
Причём танки выводились из строя, даже если бомба не попадала точно в цель - оборудование, расположенное с внешней стороны боевой машины, не выдерживало ударной волны и осколков, - сообщает "Российская газета", комментируя фото подбитой техники из соцсетей.
По идее, танки должен был защитить комплекс активной защиты AKKOR Pulat. Он разработан с применением технологий украинской системы "Заслон-Л". А та, в свою очередь, создана на основе технологий, доставшихся Украине от СССР.
В апреле 2018 года сообщалось, что Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты "Заслон-Л" более чем для 100 своих танков. До этого турецкие танки массово уничтожались сирийскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), пишет "Взгляд". Про защиту от авиации, видимо, никто не подумал.
Фото: скриншот Twitter/@MIG29_

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