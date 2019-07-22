Украинская пятерка: По результатам обработки 85% голосов определились партии будущей Рады

Центризбирком Украины опубликовал данным голосования в Верховную Раду после обработки 85% голосов. Так, согласно информации на сайте ЦИК, "Слуга народа" набирает 42,93% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - получила 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, ВО "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%.

Пока не преодолели 5%-й барьер Радикальная партия, набравшая толко 3,92%, "Сила и честь" идет с результатом 3,8% голосов "Оппозиционный блок" - 3,12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,29%.

В конце списка оказались партия блогера Шария с результатом 2,28% голосов, ВО "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,06%. Остальные партии набрали менее 1%. Ожидается, что окончательные итоге голосования будут объявлены во вторник.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля.