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Украинская пятерка: По результатам обработки 85% голосов определились партии будущей Рады
22 июля 2019, 23:09 • 84 • Политика
На Украине обработано уже 85% бюллетеней и результаты пятерки партий будущей Верховной Рады уже изменятся незначительно. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Центризбирком Украины опубликовал данным голосования в Верховную Раду после обработки 85% голосов. Так, согласно информации на сайте ЦИК, "Слуга народа" набирает 42,93% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - получила 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, ВО "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%.
Пока не преодолели 5%-й барьер Радикальная партия, набравшая толко 3,92%, "Сила и честь" идет с результатом 3,8% голосов "Оппозиционный блок" - 3,12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,29%.
В конце списка оказались партия блогера Шария с результатом 2,28% голосов, ВО "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,06%. Остальные партии набрали менее 1%. Ожидается, что окончательные итоге голосования будут объявлены во вторник.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля.
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