Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Надежды Савченко до Казака Гаврилюка: "Герои Майдана" остались без ...
Морпехи Севфлота посрамили Украину и НАТО мастер-классом в Кольском заливе - вид...
В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»
Ответный ход: Иран собирается казнить шпионов ЦРУ
Главная / Политика

Украинская пятерка: По результатам обработки 85% голосов определились партии будущей Рады

22 июля 2019, 23:09  •  84 • Политика
На Украине обработано уже 85% бюллетеней и результаты пятерки партий будущей Верховной Рады уже изменятся незначительно. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Центризбирком Украины опубликовал данным голосования в Верховную Раду после обработки 85% голосов. Так, согласно информации на сайте ЦИК, "Слуга народа" набирает 42,93% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - получила 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, ВО "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%.
Пока не преодолели 5%-й барьер Радикальная партия, набравшая толко 3,92%, "Сила и честь" идет с результатом 3,8% голосов "Оппозиционный блок" - 3,12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,29%.
В конце списка оказались партия блогера Шария с результатом 2,28% голосов, ВО "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,06%. Остальные партии набрали менее 1%. Ожидается, что окончательные итоге голосования будут объявлены во вторник.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 23:09
Украинская пятерка: По результатам обработки 85% голосов определились партии будущей Рады
22 июля 2019, 16:39
"Увольнять людей пачками": Хазин предложил жесткое решение в ответ на предложение Козака по импортозамещению
22 июля 2019, 23:09
Как Зеленский остановит войну в Донбассе: Националистам устроят "ночь длинных ножей" - Олег Царев
22 июля 2019, 00:24
Путин не увидел изменений ситуации на Украине после выборов президента
22 июля 2019, 13:24
"Более продвинутые, чем американские": Глава МИД Турции назвал дату заступления на дежурство С-400
22 июля 2019, 10:09
Американскими методами? Киев ищет способ остановить выдачу паспортов России Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов ...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.