Украинская проверка в Крыму? Визит диаспоры на полуостров спровоцировал споры в соцсетях

В Крым едет группа представителей стран мира, в том числе гости из украинской диаспоры. И новая подборка визитеров вызвала ожесточенные споры, пишет "Утро.ру". Предполагается, что на полуостров приедут порядка 15 человек из Белоруссии, Польши, Грузии, а также Германии и других государств мира. Все они намерены ближе познакомиться с русским Крымом.

Иностранные гости - члены украинской диаспоры. И начинается их путешествие по Крыму уже сегодня, в воскресенье, 13 октября.

Журналисты приводят несколько неоднозначных комментариев, почерпнутых в Сети.

"Кошмар! Всех украинцев записать в "Миротворец", - скорее в шутку пишет один из пользователей.

А затем другой добавляет:

"А что делают представители украинской диаспоры в русском Крыму? Я не верю больше украинцам - хоть убей. Они всегда способны предать".

Есть и часть дискутирующих, считающих, что оплачивать визит таких гостей в Крым не стоит, а то им может понравиться, и тогда они останутся надолго - "понравится кататься в Крым на халявку-то".

В то же время РИА Новости пишет, что главным событием визита представителей украинской диаспоры станет круглый стол "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Такую тему озвучила глава общины региона Анастасия Гридчина. А журналисты просто добавили, резюмируя все оценки: "Визит украинской диаспоры в Крым возмутил..." Более того, в подводке к материалу отмечено, что некоторые восприняли визит как украинскую проверку.