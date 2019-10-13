|
Украинская проверка в Крыму? Визит диаспоры на полуостров спровоцировал споры в соцсетях
13 октября 2019, 20:09 • 197 • Политика
Визит украинской диаспоры в Крым спровоцировал споры в соцсетях. Гостей чуть ли не обвиняют в проверке русского полуострова.
В Крым едет группа представителей стран мира, в том числе гости из украинской диаспоры. И новая подборка визитеров вызвала ожесточенные споры, пишет "Утро.ру". Предполагается, что на полуостров приедут порядка 15 человек из Белоруссии, Польши, Грузии, а также Германии и других государств мира. Все они намерены ближе познакомиться с русским Крымом.
Иностранные гости - члены украинской диаспоры. И начинается их путешествие по Крыму уже сегодня, в воскресенье, 13 октября.
Журналисты приводят несколько неоднозначных комментариев, почерпнутых в Сети.
"Кошмар! Всех украинцев записать в "Миротворец", - скорее в шутку пишет один из пользователей.
А затем другой добавляет:
"А что делают представители украинской диаспоры в русском Крыму? Я не верю больше украинцам - хоть убей. Они всегда способны предать".
Есть и часть дискутирующих, считающих, что оплачивать визит таких гостей в Крым не стоит, а то им может понравиться, и тогда они останутся надолго - "понравится кататься в Крым на халявку-то".
В то же время РИА Новости пишет, что главным событием визита представителей украинской диаспоры станет круглый стол "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Такую тему озвучила глава общины региона Анастасия Гридчина. А журналисты просто добавили, резюмируя все оценки: "Визит украинской диаспоры в Крым возмутил..." Более того, в подводке к материалу отмечено, что некоторые восприняли визит как украинскую проверку.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
197
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2019, 04:24
|
08 октября 2019, 01:39
|
10 октября 2019, 17:24
|
07 октября 2019, 03:28
|
10 октября 2019, 10:54
|
07 октября 2019, 01:39
|
12 октября 2019, 14:54