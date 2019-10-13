Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Если США не способны»: курды готовы просить защиты от Турции у России
Открытые встречи с авторами канала День. Афиша
Сирия 2.0: Зачем Путин спасает Эрдогана, подставляя курдов
Подумайте о безопасности, не превращайтесь в захудалый "задний двор": ...
Главная / Политика

Украинская проверка в Крыму? Визит диаспоры на полуостров спровоцировал споры в соцсетях

13 октября 2019, 20:09  •  197 • Политика
Визит украинской диаспоры в Крым спровоцировал споры в соцсетях. Гостей чуть ли не обвиняют в проверке русского полуострова.
В Крым едет группа представителей стран мира, в том числе гости из украинской диаспоры. И новая подборка визитеров вызвала ожесточенные споры, пишет "Утро.ру". Предполагается, что на полуостров приедут порядка 15 человек из Белоруссии, Польши, Грузии, а также Германии и других государств мира. Все они намерены ближе познакомиться с русским Крымом.
Иностранные гости - члены украинской диаспоры. И начинается их путешествие по Крыму уже сегодня, в воскресенье, 13 октября.
Журналисты приводят несколько неоднозначных комментариев, почерпнутых в Сети.
"Кошмар! Всех украинцев записать в "Миротворец", - скорее в шутку пишет один из пользователей.
А затем другой добавляет:
"А что делают представители украинской диаспоры в русском Крыму? Я не верю больше украинцам - хоть убей. Они всегда способны предать".
Есть и часть дискутирующих, считающих, что оплачивать визит таких гостей в Крым не стоит, а то им может понравиться, и тогда они останутся надолго - "понравится кататься в Крым на халявку-то".
В то же время РИА Новости пишет, что главным событием визита представителей украинской диаспоры станет круглый стол "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Такую тему озвучила глава общины региона Анастасия Гридчина. А журналисты просто добавили, резюмируя все оценки: "Визит украинской диаспоры в Крым возмутил..." Более того, в подводке к материалу отмечено, что некоторые восприняли визит как украинскую проверку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



197
Источник
Похожие новости
13 октября 2019, 16:54
США сами отдали победу России, сдав энергетический сектор "по глупости" - National Interest
13 октября 2019, 07:09
Одно условие: Путин рассказал, когда Россия уйдёт из Сирии
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
13 октября 2019, 00:39
В Сирии оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас-эль-Айна - СМИ
13 октября 2019, 13:39
Форточка, двери и даже невеста: разговоры Путина и Зеленского заставили первого президента Украины фантазировать
13 октября 2019, 20:09
Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
08 октября 2019, 01:39
Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе
10 октября 2019, 17:24
Наступление Эрдогана: Россия предала и курдов, и сирийцев
07 октября 2019, 03:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 06.10.19
10 октября 2019, 10:54
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.