|
Украинская промышленность не переживёт «газовый апокалипсис»
21 сентября 2021, 23:30 • 47 • Украина
Этой осенью цены на газ на европейской бирже установили абсолютный рекорд, вплотную подобравшись к отметке $1000 за 1000 кубометров. В Киеве уже с тоской вспоминают газовый контракт, подписанный Юлией Тимошенко на закате президентства Ющенко в 2009 году. Тогда «Нафтогаз» называл его крайне невыгодным для Украины. Однако теперь у Киева и вовсе нет прямого контракта, а «Северный поток-2» грозит отобрать большую часть украинского транзита.
Стоимость газа в Европе, которая на прошлой неделе едва не взяла отметку в 1000 долларов, вновь штурмует ценовые пики, перешагнув отметку в $900 за 1 тысячу кубометров. Ранее цену подогревали заявления о том, что поставки газа через «Северный поток-2» в Европу стартуют не ранее января 2022 года. То есть посреди отопительного сезона, что значительно усугубит нынешний дефицит газа в европейских хранилищах. На этот раз причина в том, что «Газпром» отказался бронировать в октябре дополнительные мощности транзита «нового золота» через ГТС Украины, выкупив только треть от предложенной мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа». Такой порционный транзит в ЕС на фоне приближения холодов делает всё, чтобы запасы расходовались быстрее, чем пополнялись. Превращая тем самым обыкновенный газ в дорогую роскошь.
Для Украины текущая газовая «засуха» является проблемой, с которой ранее в истории страна никогда не сталкивалась. Согласно данным оператора «Укртрансгаз», по состоянию на 19 сентября в украинских хранилищах находилось 18,6 млрд. кубометров газа. То есть они заполнены только на 60%. Однако и этот не объем не полностью принадлежит Украине: 4,2 млрд кубометров находятся в режиме «таможенного склада», 3,3 млрд принадлежат иностранным компаниям, а порядка 900 млн кубометров — украинским трейдерам. Значит порядка 8,4 млрд. кубометров частного газа может быть откачано в Европу. Украине на зиму останется около 10 млрд. кубометров и страна может столкнуться с острым дефицитом газа. Тогда уже точно придется докупать его по европейским биржевым ценам, которые за счет спекулятивной игры могут взлететь выше 1000 и даже 2000 долларов за тысячу кубометров.
Очевидное последствие – бурный рост газового тарифа. В частности, уже в этом месяце, согласно данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), цены на газ с поставкой в октябре в моменте достигали 31 тысячи гривен за тысячу кубов (около 1170 долларов). По некоторым оценкам, даже при стабилизации биржевых цен, стоимость газа в грядущий отопительный сезон может взметнуться в диапазон 20-25 тысяч гривен за тысячу кубометров. При том, что сейчас газ обходится в среднем в 12 тысяч гривен за 1000 кубов.
Новый ценовой расклад, в первую очередь, ударит по населению. Эксперты предрекают, что в январе 2022 года средняя платежка за отопление однокомнатной квартиры может подскочить до 7000 гривен, что на 500 гривен больше минимальной зарплаты по стране, или половина средней зарплаты. Если к этому добавить готовящийся паралельно виток удорожания цен на электроэнергию, а также выходящую из-под контроля продовольственную инфляцию, – дело пахнет новыми «тарифными майданами».
В Киеве понимают, что общество попросту «взорвется» от запредельных платежек за ЖКХ на пару с ростом цен на продукты. Поэтому Офис Владимира Зеленского решил усложнить маневр и переложить тарифную инфляцию на промышленность. В кабинетах Банковой уже подготовлен план, согласно которому львиная доля роста цен на голубое топливо будет переложена на предприятия, дабы тем самым сдержать тариф для населения. И это единственный выход, потому что лишних бюджетных средств в казне для субсидирования тарифа попросту нет, а «Нафтогаз», закончивший прошлый год с гигантскими убытками, - без пяти минут банкрот.
Главный удар примет на себя химическая промышленность, где газ является важнейшим сырьём. При текущих биржевых ценах свыше 1000 долларов, речь идет фактически о разорении сегмента. Для сравнения, закупочная цена газа для Молдавии в этом году составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а для конечных потребителей она выходила на уровне 247 долларов. Еще круче ситуация в Белоруссии, которая в следующем году может начать получать газ по конечной цене в 200 долларов за тысячу кубов. Дмитрию Фирташу впору подумать о том, как свои химические активы перетаскивать в Беларусь.
А вот Игорю Коломойскому уже поздно об этом думать. В находящемся под его теневым контролем Одесском припортовом заводе (ОПЗ) накануне заявили о приостановке работы из-за высоких цен на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Он пояснил, что для стабилизации работы завода больше не осталось возможностей – технически предприятие находится в упадке, а последним «гвоздем» в крышку гроба ОПЗ являются заоблачные цены на газ. По этой причине продукция предприятия становится слишком дорогой и невостребованной на рынке.
Готовится к серьезным экономическим потерям и украинская металлургия, где потребление газа является пусть и не столь значительной статьей расходов, однако при текущих ценах она того гляди с легкостью перевесит расходы на дешевеющую железную руду. Кроме того, металлургов ждет еще один сюрприз: недавнее решение СНБО о смещении верхней планки энергетического тарифа может привести к подорожанию электроэнергии для бизнеса вдвое – до 5 гривен за кВт·ч.
В целом украинская промышленность, которая довольно бодро восстанавливалась после пандемии, окажется подбита на взлете. Однако это единственный выход, потому что резкое повышение тарифа для населения просто сметет власть Зеленского, рейтинги которого и без того стремительно падают. Впрочем, тарифное цунами все равно дойдет до рядовых граждан. Более сложным путем. Повышение тарифа спровоцирует очередную волну банкротств в различных сегментах экономики, что обернется потерей рабочих мест и ростом безработицы. А те сегменты, которые переживут тарифное цунами – повысят отпускные цены на свою продукцию, разгоняя инфляцию. В итоге инфляция все равно доберется до кошельков украинцев и заберет своё за счет повышения цен на различные товары и услуги.
Есть и еще одно последствие тарифного маневра Киева – это гнев олигархических группировок, на которых будет возложен этот груз. В обновленной при Зеленском Верховной Раде уже образовались лоббистские группы, работающие на старые деловые кланы и отстаивающие их интересы. В частности, нашумевший законопроект Офиса президента «о деолигархизации» никак не может найти поддержку, несмотря на конституционное большинство «Слуг народа». Олигархическое лобби будет легко блокировать и прочие инициативы, жизненно важные для Владимира Зеленского. А стратегической задачей лоббистов станет разгром парламентского большинства через досрочные выборы. И это неизбежно приведет к тому, что олигархи успешно взвалят тариф целиком на плечи населения.
Впрочем, снижать тарифы для промышленности, балансируя между интересами бизнеса и населения, - все равно не получится. Дело в том, что даже когда «Северный Поток-2» будет запущен и накал биржевых страстей угаснет, проблема высоких цен на газ никуда не исчезнет. Отсутствие прямого контракта с «Газпромом» вынудит Киев перейти на регулярные закупки у европейских трейдеров, что в любом случае будет на порядок дороже, чем закупка газа по контракту. Это запустит долгосрочный, но уверенный тренд на вымывание промышленного капитала из Украины: любое перерабатывающее производство, потребляющее газ или электроэнергию на основе того же газа – попросту перестанет быть выгодным.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2021, 11:00
|
18 сентября 2021, 00:10
|
16 сентября 2021, 05:05
|
21 сентября 2021, 07:55
|
16 сентября 2021, 08:45
|
15 сентября 2021, 02:30
|
18 сентября 2021, 19:25