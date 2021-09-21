Украинская промышленность не переживёт «газовый апокалипсис» • 47 • Украина

Этой осенью цены на газ на европейской бирже установили абсолютный рекорд, вплотную подобравшись к отметке $1000 за 1000 кубометров. В Киеве уже с тоской вспоминают газовый контракт, подписанный Юлией Тимошенко на закате президентства Ющенко в 2009 году. Тогда «Нафтогаз» называл его крайне невыгодным для Украины. Однако теперь у Киева и вовсе нет прямого контракта, а «Северный поток-2» грозит отобрать большую часть украинского транзита.



Стоимость газа в Европе, которая на прошлой неделе едва не взяла отметку в 1000 долларов, вновь штурмует ценовые пики, перешагнув отметку в $900 за 1 тысячу кубометров. Ранее цену подогревали заявления о том, что поставки газа через «Северный поток-2» в Европу стартуют не ранее января 2022 года. То есть посреди отопительного сезона, что значительно усугубит нынешний дефицит газа в европейских хранилищах. На этот раз причина в том, что «Газпром» отказался бронировать в октябре дополнительные мощности транзита «нового золота» через ГТС Украины, выкупив только треть от предложенной мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа». Такой порционный транзит в ЕС на фоне приближения холодов делает всё, чтобы запасы расходовались быстрее, чем пополнялись. Превращая тем самым обыкновенный газ в дорогую роскошь.



Для Украины текущая газовая «засуха» является проблемой, с которой ранее в истории страна никогда не сталкивалась. Согласно данным оператора «Укртрансгаз», по состоянию на 19 сентября в украинских хранилищах находилось 18,6 млрд. кубометров газа. То есть они заполнены только на 60%. Однако и этот не объем не полностью принадлежит Украине: 4,2 млрд кубометров находятся в режиме «таможенного склада», 3,3 млрд принадлежат иностранным компаниям, а порядка 900 млн кубометров — украинским трейдерам. Значит порядка 8,4 млрд. кубометров частного газа может быть откачано в Европу. Украине на зиму останется около 10 млрд. кубометров и страна может столкнуться с острым дефицитом газа. Тогда уже точно придется докупать его по европейским биржевым ценам, которые за счет спекулятивной игры могут взлететь выше 1000 и даже 2000 долларов за тысячу кубометров.



Очевидное последствие – бурный рост газового тарифа. В частности, уже в этом месяце, согласно данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), цены на газ с поставкой в октябре в моменте достигали 31 тысячи гривен за тысячу кубов (около 1170 долларов). По некоторым оценкам, даже при стабилизации биржевых цен, стоимость газа в грядущий отопительный сезон может взметнуться в диапазон 20-25 тысяч гривен за тысячу кубометров. При том, что сейчас газ обходится в среднем в 12 тысяч гривен за 1000 кубов.



Новый ценовой расклад, в первую очередь, ударит по населению. Эксперты предрекают, что в январе 2022 года средняя платежка за отопление однокомнатной квартиры может подскочить до 7000 гривен, что на 500 гривен больше минимальной зарплаты по стране, или половина средней зарплаты. Если к этому добавить готовящийся паралельно виток удорожания цен на электроэнергию, а также выходящую из-под контроля продовольственную инфляцию, – дело пахнет новыми «тарифными майданами».



В Киеве понимают, что общество попросту «взорвется» от запредельных платежек за ЖКХ на пару с ростом цен на продукты. Поэтому Офис Владимира Зеленского решил усложнить маневр и переложить тарифную инфляцию на промышленность. В кабинетах Банковой уже подготовлен план, согласно которому львиная доля роста цен на голубое топливо будет переложена на предприятия, дабы тем самым сдержать тариф для населения. И это единственный выход, потому что лишних бюджетных средств в казне для субсидирования тарифа попросту нет, а «Нафтогаз», закончивший прошлый год с гигантскими убытками, - без пяти минут банкрот.



Главный удар примет на себя химическая промышленность, где газ является важнейшим сырьём. При текущих биржевых ценах свыше 1000 долларов, речь идет фактически о разорении сегмента. Для сравнения, закупочная цена газа для Молдавии в этом году составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а для конечных потребителей она выходила на уровне 247 долларов. Еще круче ситуация в Белоруссии, которая в следующем году может начать получать газ по конечной цене в 200 долларов за тысячу кубов. Дмитрию Фирташу впору подумать о том, как свои химические активы перетаскивать в Беларусь.



А вот Игорю Коломойскому уже поздно об этом думать. В находящемся под его теневым контролем Одесском припортовом заводе (ОПЗ) накануне заявили о приостановке работы из-за высоких цен на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Он пояснил, что для стабилизации работы завода больше не осталось возможностей – технически предприятие находится в упадке, а последним «гвоздем» в крышку гроба ОПЗ являются заоблачные цены на газ. По этой причине продукция предприятия становится слишком дорогой и невостребованной на рынке.



Готовится к серьезным экономическим потерям и украинская металлургия, где потребление газа является пусть и не столь значительной статьей расходов, однако при текущих ценах она того гляди с легкостью перевесит расходы на дешевеющую железную руду. Кроме того, металлургов ждет еще один сюрприз: недавнее решение СНБО о смещении верхней планки энергетического тарифа может привести к подорожанию электроэнергии для бизнеса вдвое – до 5 гривен за кВт·ч.



В целом украинская промышленность, которая довольно бодро восстанавливалась после пандемии, окажется подбита на взлете. Однако это единственный выход, потому что резкое повышение тарифа для населения просто сметет власть Зеленского, рейтинги которого и без того стремительно падают. Впрочем, тарифное цунами все равно дойдет до рядовых граждан. Более сложным путем. Повышение тарифа спровоцирует очередную волну банкротств в различных сегментах экономики, что обернется потерей рабочих мест и ростом безработицы. А те сегменты, которые переживут тарифное цунами – повысят отпускные цены на свою продукцию, разгоняя инфляцию. В итоге инфляция все равно доберется до кошельков украинцев и заберет своё за счет повышения цен на различные товары и услуги.



Есть и еще одно последствие тарифного маневра Киева – это гнев олигархических группировок, на которых будет возложен этот груз. В обновленной при Зеленском Верховной Раде уже образовались лоббистские группы, работающие на старые деловые кланы и отстаивающие их интересы. В частности, нашумевший законопроект Офиса президента «о деолигархизации» никак не может найти поддержку, несмотря на конституционное большинство «Слуг народа». Олигархическое лобби будет легко блокировать и прочие инициативы, жизненно важные для Владимира Зеленского. А стратегической задачей лоббистов станет разгром парламентского большинства через досрочные выборы. И это неизбежно приведет к тому, что олигархи успешно взвалят тариф целиком на плечи населения.



Впрочем, снижать тарифы для промышленности, балансируя между интересами бизнеса и населения, - все равно не получится. Дело в том, что даже когда «Северный Поток-2» будет запущен и накал биржевых страстей угаснет, проблема высоких цен на газ никуда не исчезнет. Отсутствие прямого контракта с «Газпромом» вынудит Киев перейти на регулярные закупки у европейских трейдеров, что в любом случае будет на порядок дороже, чем закупка газа по контракту. Это запустит долгосрочный, но уверенный тренд на вымывание промышленного капитала из Украины: любое перерабатывающее производство, потребляющее газ или электроэнергию на основе того же газа – попросту перестанет быть выгодным.

Этой осенью цены на газ на европейской бирже установили абсолютный рекорд, вплотную подобравшись к отметке $1000 за 1000 кубометров. В Киеве уже с тоской вспоминают газовый контракт, подписанный Юлией Тимошенко на закате президентства Ющенко в 2009 году. Тогда «Нафтогаз» называл его крайне невыгодным для Украины. Однако теперь у Киева и вовсе нет прямого контракта, а «Северный поток-2» грозит отобрать большую часть украинского транзита.Стоимость газа в Европе, которая на прошлой неделе едва не взяла отметку в 1000 долларов, вновь штурмует ценовые пики, перешагнув отметку в $900 за 1 тысячу кубометров. Ранее цену подогревали заявления о том, что поставки газа через «Северный поток-2» в Европу стартуют не ранее января 2022 года. То есть посреди отопительного сезона, что значительно усугубит нынешний дефицит газа в европейских хранилищах. На этот раз причина в том, что «Газпром» отказался бронировать в октябре дополнительные мощности транзита «нового золота» через ГТС Украины, выкупив только треть от предложенной мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа». Такой порционный транзит в ЕС на фоне приближения холодов делает всё, чтобы запасы расходовались быстрее, чем пополнялись. Превращая тем самым обыкновенный газ в дорогую роскошь.Для Украины текущая газовая «засуха» является проблемой, с которой ранее в истории страна никогда не сталкивалась. Согласно данным оператора «Укртрансгаз», по состоянию на 19 сентября в украинских хранилищах находилось 18,6 млрд. кубометров газа. То есть они заполнены только на 60%. Однако и этот не объем не полностью принадлежит Украине: 4,2 млрд кубометров находятся в режиме «таможенного склада», 3,3 млрд принадлежат иностранным компаниям, а порядка 900 млн кубометров — украинским трейдерам. Значит порядка 8,4 млрд. кубометров частного газа может быть откачано в Европу. Украине на зиму останется около 10 млрд. кубометров и страна может столкнуться с острым дефицитом газа. Тогда уже точно придется докупать его по европейским биржевым ценам, которые за счет спекулятивной игры могут взлететь выше 1000 и даже 2000 долларов за тысячу кубометров.Очевидное последствие – бурный рост газового тарифа. В частности, уже в этом месяце, согласно данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), цены на газ с поставкой в октябре в моменте достигали 31 тысячи гривен за тысячу кубов (около 1170 долларов). По некоторым оценкам, даже при стабилизации биржевых цен, стоимость газа в грядущий отопительный сезон может взметнуться в диапазон 20-25 тысяч гривен за тысячу кубометров. При том, что сейчас газ обходится в среднем в 12 тысяч гривен за 1000 кубов.Новый ценовой расклад, в первую очередь, ударит по населению. Эксперты предрекают, что в январе 2022 года средняя платежка за отопление однокомнатной квартиры может подскочить до 7000 гривен, что на 500 гривен больше минимальной зарплаты по стране, или половина средней зарплаты. Если к этому добавить готовящийся паралельно виток удорожания цен на электроэнергию, а также выходящую из-под контроля продовольственную инфляцию, – дело пахнет новыми «тарифными майданами».В Киеве понимают, что общество попросту «взорвется» от запредельных платежек за ЖКХ на пару с ростом цен на продукты. Поэтому Офис Владимира Зеленского решил усложнить маневр и переложить тарифную инфляцию на промышленность. В кабинетах Банковой уже подготовлен план, согласно которому львиная доля роста цен на голубое топливо будет переложена на предприятия, дабы тем самым сдержать тариф для населения. И это единственный выход, потому что лишних бюджетных средств в казне для субсидирования тарифа попросту нет, а «Нафтогаз», закончивший прошлый год с гигантскими убытками, - без пяти минут банкрот.Главный удар примет на себя химическая промышленность, где газ является важнейшим сырьём. При текущих биржевых ценах свыше 1000 долларов, речь идет фактически о разорении сегмента. Для сравнения, закупочная цена газа для Молдавии в этом году составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а для конечных потребителей она выходила на уровне 247 долларов. Еще круче ситуация в Белоруссии, которая в следующем году может начать получать газ по конечной цене в 200 долларов за тысячу кубов. Дмитрию Фирташу впору подумать о том, как свои химические активы перетаскивать в Беларусь.А вот Игорю Коломойскому уже поздно об этом думать. В находящемся под его теневым контролем Одесском припортовом заводе (ОПЗ) накануне заявили о приостановке работы из-за высоких цен на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Он пояснил, что для стабилизации работы завода больше не осталось возможностей – технически предприятие находится в упадке, а последним «гвоздем» в крышку гроба ОПЗ являются заоблачные цены на газ. По этой причине продукция предприятия становится слишком дорогой и невостребованной на рынке.Готовится к серьезным экономическим потерям и украинская металлургия, где потребление газа является пусть и не столь значительной статьей расходов, однако при текущих ценах она того гляди с легкостью перевесит расходы на дешевеющую железную руду. Кроме того, металлургов ждет еще один сюрприз: недавнее решение СНБО о смещении верхней планки энергетического тарифа может привести к подорожанию электроэнергии для бизнеса вдвое – до 5 гривен за кВт·ч.В целом украинская промышленность, которая довольно бодро восстанавливалась после пандемии, окажется подбита на взлете. Однако это единственный выход, потому что резкое повышение тарифа для населения просто сметет власть Зеленского, рейтинги которого и без того стремительно падают. Впрочем, тарифное цунами все равно дойдет до рядовых граждан. Более сложным путем. Повышение тарифа спровоцирует очередную волну банкротств в различных сегментах экономики, что обернется потерей рабочих мест и ростом безработицы. А те сегменты, которые переживут тарифное цунами – повысят отпускные цены на свою продукцию, разгоняя инфляцию. В итоге инфляция все равно доберется до кошельков украинцев и заберет своё за счет повышения цен на различные товары и услуги.Есть и еще одно последствие тарифного маневра Киева – это гнев олигархических группировок, на которых будет возложен этот груз. В обновленной при Зеленском Верховной Раде уже образовались лоббистские группы, работающие на старые деловые кланы и отстаивающие их интересы. В частности, нашумевший законопроект Офиса президента «о деолигархизации» никак не может найти поддержку, несмотря на конституционное большинство «Слуг народа». Олигархическое лобби будет легко блокировать и прочие инициативы, жизненно важные для Владимира Зеленского. А стратегической задачей лоббистов станет разгром парламентского большинства через досрочные выборы. И это неизбежно приведет к тому, что олигархи успешно взвалят тариф целиком на плечи населения.Впрочем, снижать тарифы для промышленности, балансируя между интересами бизнеса и населения, - все равно не получится. Дело в том, что даже когда «Северный Поток-2» будет запущен и накал биржевых страстей угаснет, проблема высоких цен на газ никуда не исчезнет. Отсутствие прямого контракта с «Газпромом» вынудит Киев перейти на регулярные закупки у европейских трейдеров, что в любом случае будет на порядок дороже, чем закупка газа по контракту. Это запустит долгосрочный, но уверенный тренд на вымывание промышленного капитала из Украины: любое перерабатывающее производство, потребляющее газ или электроэнергию на основе того же газа – попросту перестанет быть выгодным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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