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Украинская прокуратура просит продлить арест Вышинского
15 января 2019, 15:55 • 53 • Украина
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что прокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста его подзащитного до 16 февраля.
РИА Новости
«Данное ходатайство будет рассматриваться 17 января в Херсонском суде», — сообщил адвокат РИА Новости.
При этом защита Вышинского будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Ранее стало известно, что журналист приступил к ознакомлению с материалами дела.
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