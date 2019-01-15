Украинская прокуратура просит продлить арест Вышинского

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что прокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста его подзащитного до 16 февраля.

«Данное ходатайство будет рассматриваться 17 января в Херсонском суде», — сообщил адвокат РИА Новости.

При этом защита Вышинского будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Ранее стало известно, что журналист приступил к ознакомлению с материалами дела.