Украинская прокуратура призвала крымчан жаловаться на призыв в российскую армию

Украина до сих пор не перестает верить в придуманные ей же сказки, что она имеет какое-то отношление к Крыму и крымчанам. Очередной перл выдала называемая прокуратура ныне несуществующей «Автономной Республики Крым», которая находится в Киеве. Это ведомсто призывает крымчан - граждан Российской Федерации - уведомлять украинскую прокуратуру о призыве в российскую же армию. Нонсенс, но тем не менее.

- Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии РФ, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии РФ, - говорится на сайте украинского ведомства.

По мнению псевдоведомства, призыв крымчан в армию противоречит не только Уголовному кодексу Украины, но и Римскому уставу, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, и даже пресловутой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.

Удивителен сам по себе факт, что граждан России в Крыму прокуратура несуществующей ныне "АР Крым" просит обращаться в Украину, если им придет повестка о службе в российской армии. Понять логику украинской стороны очень непросто. Тем не менее, прокуратура соседней страны гордо заявляет, что «принимает все возможные меры для защиты прав граждан на временно оккупированной территории».

Как писала «Комсомолка», в ряды Вооруженных Сил России осенью прибыло 2400 крымчан, из которых 645 ребят (500 из республики и 145 из Севастополя) будут проходить службу на материке.

Напомним, в марте 2014 года на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, после чего Крым и Севастополь стали полноценными субъектами РФ. Украинские власти не признают факт присоединения и считают полуостров «временно оккупированной территорией».