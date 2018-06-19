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Украинская прокуратура планирует предъявить новое обвинение капитану судна «Норд»

19 июня 2018, 20:39  •  62 • Украина
Украинская прокуратура готовит новое обвинение капитану крымского судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом сообщает УНН.
 
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«Два уголовных производства, в которых капитан судна «Норд», объединены в одно, ему будет сообщено о новом подозрении, будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения», — заявили в так называемой прокуратуре АР Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины).

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым.

Также «Крыминформ» передавало, что на Украине суд вернул всем членам экипажа судна «Норд» российские паспорта.

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