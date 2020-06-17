Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери

В командовании ЛНР сообщили о фиксации системой видеонаблюдения, развёрнутой на линии боевого соприкосновения, взрыва на позиции 30-й омбр ВСУ с последующим возгоранием.

По данным луганской разведки, в блиндаже украинцев произошёл подрыв ящиков с боеприпасами. В результате минно-взрывные травмы получили восемь украинских боевиков из карательных отрядов ВСУ.

Уточняется, что, по достоверным данным, трое из военнослужащих НГУ получили тяжёлые ранения. Среди них старший солдат, снайпер и рядовой.

В Народной милиции уточнили, что продолжают придерживаться режима тишины и наблюдать за противником.

Дополнительная информация о потерях противника уточняется.

Фото: Скриншот Telegram/Народная милиция ЛНР

Фото: Скриншот Telegram/Народная милиция ЛНР