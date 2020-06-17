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Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
17 июня 2020, 17:00 • 86 • Политика
В Донбассе взмыла в воздух позиция украинских боевиков, сообщают в Народной милиции ЛНР, предоставляя видеозапись происшествия. ВСУ, в свою очередь, подсчитывают потери.
В командовании ЛНР сообщили о фиксации системой видеонаблюдения, развёрнутой на линии боевого соприкосновения, взрыва на позиции 30-й омбр ВСУ с последующим возгоранием.
По данным луганской разведки, в блиндаже украинцев произошёл подрыв ящиков с боеприпасами. В результате минно-взрывные травмы получили восемь украинских боевиков из карательных отрядов ВСУ.
Уточняется, что, по достоверным данным, трое из военнослужащих НГУ получили тяжёлые ранения. Среди них старший солдат, снайпер и рядовой.
В Народной милиции уточнили, что продолжают придерживаться режима тишины и наблюдать за противником.
Дополнительная информация о потерях противника уточняется.
Фото: Скриншот Telegram/Народная милиция ЛНР
Фото: Скриншот Telegram/Народная милиция ЛНР
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