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Украинская полиция заявила, что проведёт комплекс экспертиз по делу об убийстве Бабченко
30 мая 2018, 13:09 • 60 • Украина
Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом информирует Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.
© AFP
По его словам, тело журналиста было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Также он заявил, что будет проведена баллистическая экспертиза.
Ранее стало известно, что украинские полицейские искали записи с камер видеонаблюдения в доме Бабченко перед его убийством.
Журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в украинской столице.
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