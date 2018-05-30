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Украинская полиция заявила, что проведёт комплекс экспертиз по делу об убийстве Бабченко

30 мая 2018, 13:09  •  60 • Украина
Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом информирует Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.
 
© AFP
 

По его словам, тело журналиста было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Также он заявил, что будет проведена баллистическая экспертиза.

Ранее стало известно, что украинские полицейские искали записи с камер видеонаблюдения в доме Бабченко перед его убийством. 

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в украинской столице.

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