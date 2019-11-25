Украинская полиция завела дело из-за аварии танкера в Одесском заливе

Пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области заявила, что по факту аварии танкера «Делфи» в Одесском заливе было заведено уголовное дело.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Событие квалифицировали по ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера. По его словам, концентрация нефтепродуктов в воде возле судна в 157 раз превышает норму.

22 ноября сообщалось, что танкер, следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».