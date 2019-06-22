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Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами

22 июня 2019, 18:09  •  72 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает полиция Харьковской области. 

Как указывают правоохранительные органы, лекарства раздавали от имени кандидата в депутаты Верховной рады от округа №169.

«Согласно информации, распространённой в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной рады Украины», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

23 мая данный указ вступил в силу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.

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