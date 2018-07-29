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Украинская писательница рассказала, как штрафовала вожатых в лагере за русский язык

29 июля 2018, 19:39  •  68 • Украина
Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как штрафовала вожатых за несоблюдение «украиноязычного режима» в детском лагере. Об этом сообщает «Обозреватель».
 
©Larysa Nitsoi Facebook
 

«Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — объяснила она.

У некоторых воспитателей, по словам Ницой, вычли из зарплаты 500-600 гривен.

Писательница также добавила, что по отношению к детям не применяла подобной практики, разрешая использовать тот язык, который им ближе.

При этом Ницой подчеркнула, что «в публичном пространстве», в частности, при создании стенгазет или в ходе выступлений, дети должны быть говорить по-украински.

За это они получали вознаграждение в виде конфет.

«Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная», — заключила она.

Ранее Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами». 

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев отметил, что считает предложение украинской писательницы неграмотным.

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