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Украинская писательница рассказала, как штрафовала вожатых в лагере за русский язык
29 июля 2018, 19:39 • 68 • Украина
Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как штрафовала вожатых за несоблюдение «украиноязычного режима» в детском лагере. Об этом сообщает «Обозреватель».
©Larysa Nitsoi Facebook
«Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — объяснила она.
У некоторых воспитателей, по словам Ницой, вычли из зарплаты 500-600 гривен.
Писательница также добавила, что по отношению к детям не применяла подобной практики, разрешая использовать тот язык, который им ближе.
При этом Ницой подчеркнула, что «в публичном пространстве», в частности, при создании стенгазет или в ходе выступлений, дети должны быть говорить по-украински.
За это они получали вознаграждение в виде конфет.
«Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная», — заключила она.
Ранее Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами».
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев отметил, что считает предложение украинской писательницы неграмотным.
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