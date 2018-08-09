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Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
09 августа 2018, 18:54 • 167 • Украина
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с нашими украинскими детьми».
©Larysa Nitsoi Facebook
Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.
«Объясните мне, как так получилось, что на территории нашей страны в летних лагерях отдыхают дети из неподконтрольных Украине территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик? Мало того, они там находятся вместе с детьми участвующих в боевых действиях в Донбассе. В этих лагерях дети, я извиняюсь, «сепаров» рассказывают детям солдат ВСУ о том, что Россия — круто», — сказала она.
По её словам, она не понимает, как ребята из Донбасса попадают в эти лагеря и для чего их «сталкивают лбами» с украинскими детьми.
Писательница добавила, что Украина должна заботиться о воспитании нового поколения.
Ранее Ницой рассказала, как штрафовала вожатых в лагере за русский язык и подкупала детей конфетами, чтобы они говорили на украинском.
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