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Украинская писательница предложила новое название для россиян
23 июня 2018, 19:09 • 49 • Украина
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами». Об этом сообщает «Обозреватель».
©Larysa Nitsoi Facebook
«Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название «Русь». Они ведь были московитами», — заявила она.
Также Ницой отметила, что термин «русский» принадлежит Украине. По её словам, у Украины «стырили всё».
Она добавила, что «Московское царство указом Петра I назвало себя «Русь». По её словам, «московитов наказывали и заставляли называться русскими».
«Надо чётко называть «московиты», а не «россияне», — сказала она.
Ранее Ницой возмутилась, что украинцы используют русское слово «кулич» для названия пасхальной выпечки.
В декабре 2016 года она устроила в магазине скандал из-за русской речи кассира.
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