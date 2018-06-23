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Украинская писательница предложила новое название для россиян

23 июня 2018, 19:09  •  49 • Украина
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Украины должны называть жителей России «московитами». Об этом сообщает «Обозреватель».
 
©Larysa Nitsoi Facebook
 

«Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название «Русь». Они ведь были московитами», — заявила она. 

Также Ницой отметила, что термин «русский» принадлежит Украине. По её словам, у Украины «стырили всё».

Она добавила, что «Московское царство указом Петра I назвало себя «Русь». По её словам, «московитов наказывали и заставляли называться русскими».

«Надо чётко называть «московиты», а не «россияне», — сказала она.

Ранее Ницой возмутилась, что украинцы используют русское слово «кулич» для названия  пасхальной выпечки.

В декабре 2016 года она устроила в магазине скандал из-за русской речи кассира.

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