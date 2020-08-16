Украинская писательница нашла неожиданный источник "русской угрозы": "Не смогли встать в позу?"

Писательница с Украины Лариса Ницой обрушилась с критикой на сериалы на русском языке, которые транслируются на ТВ в её стране.

В интервью "4 каналу" литератор упрекнула телевизионщиков и киношников в "развращении" молодого поколения Незалежной.

Она заметила, что в телевизорах и на больших экранах демонстрируются элементы роскошной жизни, которые якобы создают у молодёжи впечатление, будто бы весь бомонд и богачи говорят именно на русском.

Тем самым, по её мнению, происходит популяризация этого языка, в результате которой украинские дети могут найти его более привлекательным. Ницой также обвинила в этой "пропаганде" актёров, которые играют в подобных фильмах и сериалах.