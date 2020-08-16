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Украинская писательница нашла неожиданный источник "русской угрозы": "Не смогли встать в позу?"
16 августа 2020, 19:05 • 62 • Политика
Украинская писательница Лариса Ницой нашла неожиданный источник "русской угрозы". По её мнению, опасность для молодёжи Незалежной исходит от фильмов и сериалов на русском языке. Она, кроме того, упрекнула актёров, которые участвуют в подобных проектах, за то, что они не могут прямо заявить о своей политической позиции кинопродюсерам. "Не смогли встать в позу?" - обратилась к ним литератор.
Писательница с Украины Лариса Ницой обрушилась с критикой на сериалы на русском языке, которые транслируются на ТВ в её стране.
В интервью "4 каналу" литератор упрекнула телевизионщиков и киношников в "развращении" молодого поколения Незалежной.
Она заметила, что в телевизорах и на больших экранах демонстрируются элементы роскошной жизни, которые якобы создают у молодёжи впечатление, будто бы весь бомонд и богачи говорят именно на русском.
Тем самым, по её мнению, происходит популяризация этого языка, в результате которой украинские дети могут найти его более привлекательным. Ницой также обвинила в этой "пропаганде" актёров, которые играют в подобных фильмах и сериалах.
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