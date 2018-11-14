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Украинская певица Приходько, обнимавшаяся с украинскими карателями, обвинила Порошенко в «лживой игре»

14 ноября 2018, 08:39  •  224 • Политика
Украинская певица Анастасия Приходько в своем Facebook обвинила президента Украины Петра Порошенко и его соратников в «лживой и подлой игре в надежде остаться при власти». При этом, напомним, ранее Приходько ездила по зонам боевых действий и фотографировалась с украинскими карателями. Себя Приходько тогда называла патриоткой. 
Таким образом она прокомментировала недавний инцидент, который произошел во время интервью для украинского канала. Напомним, тогда было несколько неудобных для певицы вопросов, из-за которых она прервала свое участие в передаче.
Так, сама Приходько сейчас отмечает, что мол, хотела получить конструктивный диалог. Однако растерялась, столкнувшись с прямыми нападками.
«Главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», - заявила Приходько.
Напомним, во время передачи ведущая попросила Приходько ответить, почему Юлия Тимошенко говорит о большом росте госдолга Украины, при этом сам долг вырос с 2008 года, то есть за период ее службы премьер-министром.
Более того, ведущая уличила Приходько в том, что та услышала подсказку одного из двух сопровождающих. Позднее этот мужчина вмешался в интервью, представившись гражданином Украины. После этого Приходько поспешила закончить интервью и ушла из студии.
Ранее, напомним, Анастасия Приходько фотографировалась с украинскими карателями в зоне АТО и говорила, что «ничего не должна России». Напомним, именно в РФ состоялась карьера певицы. И именно в российских передачах она снималась. Затем представляла Россию на Евровидении с песней «Мамо».
«Я что, кому-то за это деньги платила? - уверяла ранее в интервью Приходько. - Вы пришли меня слушать, я вас не заставляла». Себя певица называла абсолютной патриоткой и как могла оскорбляла Россию.

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