Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Как отмечается, НОТУ и Maruv не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «из-за ряда причин».

Также указывается, что они не подписали договор об участии в Евровидении.

Ранее сообщалось, что Maruv передали на рассмотрение контракт, предусматривающий запрет гастролей в России.

Сама певица заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании.

В свою очередь, организаторы конкурса проинформировали, что следят за развитием ситуации, и предостерегли Киев от политизации.