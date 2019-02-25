|
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
25 февраля 2019, 20:24 • 91 • Украина
Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).
@MaruvOfficial Facebook
Как отмечается, НОТУ и Maruv не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «из-за ряда причин».
Также указывается, что они не подписали договор об участии в Евровидении.
Ранее сообщалось, что Maruv передали на рассмотрение контракт, предусматривающий запрет гастролей в России.
Сама певица заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании.
В свою очередь, организаторы конкурса проинформировали, что следят за развитием ситуации, и предостерегли Киев от политизации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2019, 11:24
|
24 февраля 2019, 15:24
|
20 февраля 2019, 17:09
|
20 февраля 2019, 02:24
|
19 февраля 2019, 08:39
|
24 февраля 2019, 04:12
|
25 февраля 2019, 02:39