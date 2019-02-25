Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Порошенко - шут, но борется за свою ШКУРУ!" Кургинян шокировал гостей...
Глубинное государство против Дональда Трампа: Эксперты оценили шансы президента ...
Гиви, Моторола, Захарченко, новое покушение в Макеевке: "Киев не может ни ч...
СБУ обвинила семь офицеров России в "развязывании агрессивной войны" в...
Главная / Украина

Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

25 февраля 2019, 20:24  •  91 • Украина
Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).
 
@MaruvOfficial Facebook
 

Как отмечается, НОТУ и Maruv не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «из-за ряда причин».

Также указывается, что они не подписали договор об участии в Евровидении.

Ранее сообщалось, что Maruv передали на рассмотрение контракт, предусматривающий запрет гастролей в России.

Сама певица заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании.

В свою очередь, организаторы конкурса проинформировали, что следят за развитием ситуации, и предостерегли Киев от политизации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 10:54
The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии
25 февраля 2019, 20:24
Maruv прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия на Евровидении
25 февраля 2019, 13:54
Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины
Загрузка...
25 февраля 2019, 13:54
На Украине призвали отправить на Евровидение патриота страны
25 февраля 2019, 10:39
Вмешательство против «киберугрозы»: США обеспокоены безопасностью компьютерной инфраструктуры Украины
24 февраля 2019, 21:39
«Острая фаза предвыборной кампании»: кому может быть выгодно обострение ситуации в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.