Украинская Пасха не должна выглядеть по-русски: В Киеве объявляют войну куличам

Деградация разума на Украине развивается необычайно быстрыми темпами и стремительным домкратом бьет по головам граждан этой страны, не разбирая ни простых смертных, ни высокопоставленных чиновников. Каждое событие и даже христианские праздники становятся поводом для очередного обострения психики.

- Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками, - написала на своей странице в соцсети «Фейсбук» не кто-нибудь, а вице-премьер украинского правительства по вопросам Европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Понятно, что направленность по работе на Европу и НАТО и исповедуемые ими ценности обострили политико-моральное чутье дамы. Да еще и фамилия обязывает бороться со всяким проявлением «русскости». Но это уже чересчур. Матрешки – это зло, это русское. А у нас еще и балалайки есть. И медведями можем украсить яйца пасхальные. А уж Георгий-Победоносец с копьем и российские святые воители, наверное, просто лишат сознания и отправят в глубокий нокаут украинских «свидомых патриотов». В их голове, наверное, яйца на Пасху можно красить только в «блакитно-жовтые» цвета флага. А украшать оселедцами и чубами. Чубы на …, все, молчу, молчу.

Ранее украинские националисты объявили войну куличам.

- Прошу провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За 30 лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать, – написал в соцсетях лидер ультранационалистической группировки «С14» Евгений Карась.

А раньше еще Порошенко подали петицию с просьбой запретить все русское на Украине: «Предлагаю вслед за блокированием соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» запретить: матрешек, водку, пельмени, балалайки, а всех медведей депортировать в Сибирь». И уже начали внедрять, судя по всему, потому что на той самой «писанке» для украшения яиц проставлено наименование «Матрьошка». Душу и разум вице-премьера должно хоть немного успокоить, что обычное русское слово исковерковано в европейском и евроатлантическом ключе.

- Государство здесь уже не может помочь – болезнь в головах, - заключила на своей странице госпожа украинская евроинтеграторша. И это единственное, в чем с ней можно согласиться. Болезнь в головах. Но не в матрешках самих по себе, а в ненависти к ним и в боязни матрешек и балалаек.

Между тем, с прошлого года стоимость так называемой «пасхальной корзины» для встречи этого праздника на Украине выросла на 83%, со 150 гривен в 2017 году до 274 гривен в нынешнем. Но вы же понимаете, на это нет ни времени, ни сил. Евроинтегрироваться надо. Пока на яйцах не начали балалайки рисовать.