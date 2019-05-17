Украинская партия заявила об отсутствии у Зеленского своей команды

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила об отсутствии у избранного президента Украины Владимира Зеленского своей команды.

Об этом говорится на сайте политической силы.

Таким образом в партии прокомментировали появившуюся ранее информацию о том, что Зеленский провёл встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на госдолжности.

«Встреча избранного президента Владимира Зеленского с хедхантерами демонстрирует, что у него нет понимания того, как формировать команду власти, способную преодолеть наследие режима Порошенко. Более того, обращение к HR-агентствам — свидетельство того, что никакой Зе-команды нет. Есть только миф, проданный украинцам в упаковке сериала», — указывается в заявлении.

Во фракции напомнили, что «услугами хедхантеров» ранее пользовалась уходящая власть.

«Назначение низкопробных иностранцев и проведение фейковых конкурсов на госдолжности оказалось лишь обёрткой для глобальной коррупции и завершилось позором и скандалами», — отметили в партии.

Ранее Зеленский провёл встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество при поиске кандидатов на госдолжности.