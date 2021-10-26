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Украинская оппозиция призвала население готовиться к голоду и смерти

26 октября 2021, 10:00  •  27 • Политика
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
Страна столкнется с катастрофой, уверен парламентарий
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива заявил, что в скором времени украинцев ждет верная погибель из-за остановки работы Славянской ТЭС. Своим прогнозом парламентарий поделился в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Славянская теплоэлектростанция остановила свою работу из-за угольного дефицита. По информации "Укрэнерго", имеющихся запасов практически в четыре раза меньше необходимого объема. На некоторых теплоэлектростанциях топлива осталось лишь на несколько дней. В субботу стало известно, что оба блока остановили работу.
Позднее ситуацию прокомментировал Кива, давший крайне пессимистичный прогноз. Депутат ОПЗЖ заявил, что остановка ТЭС является лишь предвестником поджидающей впереди катастрофы, которая неминуемо грозит всей стране.
"Холод, голод, болезни, смерть... – заявил Кива на своей странице в "Фейсбук".
По словам бывшего главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, сложившаяся ситуация с запасами в стране сопоставима с катастрофой. Украине грозят в скором времени веерные отключения из-за крайнего недостатка, а планы энергетического ведомства по закупке не соответствуют реальности. 
На местных складах в ТЭС общего запаса угля остается меньше 100 тысяч тонн. По мнению Оржеля, учитывая то, что стране необходимо 2,7 млн тонн, страна уже перешла через критический порог. Как украинцы собираются пережить зиму – вопрос открытый.
Ранее депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко призвал украинскую администрацию вернуться к прямым газовым контрактам с Российской Федерацией во избежание ценовых скачков на энергоносители.

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