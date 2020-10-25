Украинская оппозиция потребовала от Зеленского соблюдать тишину в день выборов

В воскресенье на Украине пройдут местные выборы. Помимо голосования, гражданам также предложат принять участие в опросе, инициатором которого выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Вместе с тем, оппозиция требует отказаться от проведения социологического мероприятия, призванного улучшить результаты пропрезидентской партии «Слуга народа» на выборах.Напомним, ранее президент Зеленский предложил ответить на пять вопросов, касающихся проблемы коррупции, свободной экономической зоны на Донбассе, сокращения численности парламента и легализации медицинского каннабиса. На днях руководство «Слуги народа» сообщило, что профинансирует анонсированный Зеленским опрос. Как подчеркивают представители партии, данные действия не являются агитацией, однако оппозиция имеет другое мнение на этот счет.В среду возглавляемая Виктором Медведчуком «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) провела митинг, в ходе которого активисты потребовали от президента страны отменить проведение опроса в день выборов. В протестной акции принимало участие более тысячи человек. Комментируя организованный Зеленским опрос, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что власть в очередной раз показала готовность нарушить закон, чтобы поднять свои рейтинги. «Мы, народные депутаты, будем требовать от правоохранителей реакции на нарушение конституции со стороны президента и правящей партии», – заявил Кива в ходе митинга.Отметим, что с начала года основанная Владимиром Зеленским партия потеряла более половины электоральной поддержки. По данным социологической группы «Рейтинг», если в феврале-марте «Слугу народа» поддерживали 42-45% граждан, то за несколько дней до выборов за партию готовы проголосовать 16,7% избирателей. Основными причинами негативной динамики эксперты называют низкую эффективность реформ и пандемию коронавируса, которая привела к экономическому кризису во многих странах, в том числе и на Украине.Очевидно, на фоне серьезного спада политических рейтингов имеющийся у Зеленского административный ресурс, который закроет глаза на «президентский опрос» и другие агитационные мероприятия во время голосования, может незначительно улучшить ситуацию и добавит несколько процентов поддержки «Слуге народа».Возвращаясь к протесту оппозиции, помимо используемых политтехнологий, нарушающих честную конкуренцию, участники митинга упрекнули украинского лидера в высокой зависимости от влияния Запада. Как заявили активисты, западные страны в 2019 году поменяли Петра Порошенко на нового, более симпатичного им президента, который прислушивается к их указаниям, а мнением населения интересуется только когда это способствует укреплению политических рейтингов.