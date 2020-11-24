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Украинская оппозиция озвучила реальные цели Зеленского

24 ноября 2020, 12:50  •  276 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Слуга народа" пытается избежать резонансных скандалов, чтобы уйти от ответственности после своей отставки
Основные задачи команды главы Украины Владимира Зеленского заключаются в получении крупных денежных средств и дальнейшей спокойной жизни после окончания президентского срока. Такое заявление сделал бывший депутат Рады, политик-эмигрант Олег Царев.
Эксперт объяснил, что для доступа к денежным средствам администрация действующего украинского лидера использует уже действовавшие в момент ее прихода коррупционные схемы, позволяющие "легко и быстро" заработать. Речь идет о таможне, контрабанде и "скрутках", а также незаконном возвращении НДС с откатами на строительстве дорог – основных "донорах" для каждой украинской власти.
"Еще приличные деньги дает "Энергоатом", НАК и "Нафтогаз", – добавил Царев в интервью "Украине.ру".
Вторая задача для команды Зеленского заключается в том, чтобы избежать резонансных скандалов, дабы Зеленский оказался "чист" после окончания своего президентского срока. Если чиновников из его фракции не удастся привлечь к ответственности, команда "Слуги народа" сможет спокойно продолжать жить на Украине. Тем не менее, власть пытается перестраховаться, сохраняя лояльность в отношении США и Евросоюза, куда можно переехать в случае угрозы.
Политик добавил, что после местных выборов рейтинг Зеленского упал – его подчиненным придется искать другого "сюзерена". Однако такое решение должно быть публичным, чтобы общество увидело, что с прежней командой они разорвали все связи. С "корабля" Зеленского побегут его ближайшие соратники – из Кабмина и администрации.
Ранее политэксперт Михаил Погребинский заявил, что эпоха Зеленского подходит к концу, так как он не выполнил своих предвыборных обещаний.

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