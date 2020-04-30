Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерены инициировать уголовное расследование незаконной деятельности американских бактериологических лабораторий на территории Украины. Об этом пишет РИА ФАН.

Как заявил лидер движения Виктор Медведчук, он намерен максимально широко осветить факт наличия биолабораторий, а также неумелые попытки властей страны скрыть действия американцев.

"Мы намерены обратиться к Евросоюзу и ООН, требуя провести специальные расследования работы лабораторий США. Мы будем требовать от Америки немедленно прекратить работу бактериологических лабораторий в стране", - заявил депутат Ренат Кузьмин.

В партии указали на поведение заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Верещук. Она отрицала существование лабораторий США на Украине, однако уже на следующий день информацию о них подтвердило американское посольство в Киеве.

Как считают в ОПЗЖ, на территории Украины находятся 15 бактериологических лабораторий, деятельность которых финансирует Пентагон. Первые из них появились ещё в 2005 году, когда Минобороны США и Минздрав Украины заключили соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики патогенов.

Позицию Медведчука поддержал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Властям Украины необходимо немедленно остановить работу американских лабораторий на территории Украины", - цитирует его слова polit.info.

Впрочем, политолог Михаил Погребинский сомневается в том, что деятельность команды Медведчука изменит ситуацию. Дело в том, что позиции Киева по отношению к Вашингтону крайне слабы, поэтому американские биологи продолжат работать в регионе.

"Для того, чтобы требовать закрытия этих лабораторий, Украина должна стать суверенным государством. А пока этого нет, наша власть удовлетворится суммой в 1,3 млн долларов, которые США дали Киеву на борьбу с коронавирусом", - уверен эксперт.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, Пентагон спонсировал создание лаборатории на базе Алма-Атинского Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института. Попытки урегулировать ситуацию с властями Казахстана натыкались на сопротивление местных чиновников. Не стоит забывать и о существовании похожей лаборатории в Грузии.

"Российские специалисты провели анализ значительного количества открытых публикаций в американских научных журналах и выяснили много интересного. На основании этого анализа можно сделать вывод, что американские военные микробиологи вели работу с самыми опасными возбудителями, в том числе с вирусом натуральной оспы, хотя такие исследования имеют серьёзные международные ограничения, и США эти обязательства подписывали", - заявил депутат ГД.

Не стоит забывать, что Штаты заблокировали действие Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выйдя из неё в одностороннем порядке, попытавшись узаконить концепцию однополярного мира и навязать свою волю другим странам.