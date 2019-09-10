Украинская община в Крыму пригласила американских дипломатов

Напомним, ранее состоялись выборы в парламент Крыма, они были "открытыми, конкурентными и легитимными" - об этом заявил глава полуострова. Однако стало известно о том, что американское посольство в своем микроблоге разместило сообщение, что, мол, не признает итогов выборов.

"Странная позиция не признавать выборы, на которых даже не присутствовал, - высказалась глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, ее цитирует РИА Новости. - Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах".