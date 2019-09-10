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Украинская община в Крыму пригласила американских дипломатов

10 сентября 2019, 09:24  •  241 • Политика
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
Напомним, ранее состоялись выборы в парламент Крыма, они были "открытыми, конкурентными и легитимными" - об этом заявил глава полуострова. Однако стало известно о том, что американское посольство в своем микроблоге разместило сообщение, что, мол, не признает итогов выборов.
"Странная позиция не признавать выборы, на которых даже не присутствовал, - высказалась глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, ее цитирует РИА Новости. - Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах".

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