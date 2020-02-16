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Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

16 февраля 2020, 11:39  •  105 • Украина
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
 
globallookpress.com
 

По её словам, «в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства».

Она заявила, что Зеленского «всё мучают фантомные планы» относительно полуострова.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это ещё в 2014 году», — заявила Гридчина.

Также она призвала украинского президента оставить в покое жителей полуострова и заняться наконец делами Украины.

Ранее Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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