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Украинская националистка Ницой разделила русскоговорящих на категории

29 мая 2020, 12:55  •  98 • Украина
Киев, 29 мая. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой разделила русскоговорящих соотечественников на две категории. Мыслями по этому вопросу она поделилась на своей странице в Facebook.
По мнению Ницой, первая группа русскоговорящих украинцев — это те, чьи предки говорили по-украински, но из-за давления «имперско-советско-большевистской власти» начали говорить по-русски.
«Они пытались выжить — и говорили по-русски. Они получили такую ​​глубокую психологическую травму, что до сих пор не вышли из этого. Более того, не только они, но и их потомки говорят по-русски», — написала националистка.
Писательница утверждает, что у этой категории людей развился «стокгольмский синдром», поэтому они нуждаются в психологической помощи, сообщает «Газета Кемерова».
Второй тип русскоговорящих — это, по словам Ницой, приезжие, которые по разным причинам и в разное время попали на Украину.
«Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков, и их потомки тоже говорят, что их родная речь — русская», — отметила писательница.
Ницой утверждает, что эта категория объединилась с «травмированными», и теперь они вместе воюют против украинского языка. Националистка призвала украинцев перестать «проглатывать» это и начать диктовать свои правила.
Ранее Лариса Ницой назвала российские соцсети «смертельной опасностью». Она призвала продлить запреты на российские ресурсы на Украине.
Автор: Василиса Бойко

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