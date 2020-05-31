Украинская лжецерковь занялась "магической практикой" в стиле Кашпировского

В Русской Православной Церкви прокомментировали новую выдумку украинской лжецеркви ПЦУ - онлайн-причастие. В Московском Патриархате считают подобное действо "магической практикой" и сравнивают с телесеансами псевдоцелителей Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака.

Речь идёт о решении украинских раскольников из ПЦУ проводить в условиях самоизоляции и карантина "литургию" и совершать "причастие" прихожан через интернет в режиме онлайн. Для этого прихожанам рекомендуется ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые после онлайн-таинств якобы станут "святыми дарами".

Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры, - прокомментировал новость митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир".

Также он сравнил подобную практику с "сеансами" псевдоцелителей, вроде Кашпировского и Чумака, которые "заряжали" воду через экраны телевизоров. Митрополит Иларион подчеркнул, что все подобные магические практики Церковью отвергаются и осуждаются.

Он добавил, что онлайн-литургию и онлайн-причастие нельзя воспринимать всерьёз, как, впрочем, и саму так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Митрополит Иларион напомнил, что на Украине существует только одна каноничная Православная Церковь, и это Украинская Православная Церковь.