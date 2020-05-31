Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Политика

Украинская лжецерковь занялась "магической практикой" в стиле Кашпировского

31 мая 2020, 08:55  •  113 • Политика
В Русской Церкви назвали "магической практикой" онлайн-причастие на Украине. Речь идёт о сеансах "в стиле Кашпировского" украинской лжецеркви ПЦУ.
В Русской Православной Церкви прокомментировали новую выдумку украинской лжецеркви ПЦУ - онлайн-причастие. В Московском Патриархате считают подобное действо "магической практикой" и сравнивают с телесеансами псевдоцелителей Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака.
Речь идёт о решении украинских раскольников из ПЦУ проводить в условиях самоизоляции и карантина "литургию" и совершать "причастие" прихожан через интернет в режиме онлайн. Для этого прихожанам рекомендуется ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые после онлайн-таинств якобы станут "святыми дарами".
Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры, - прокомментировал новость митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир".
Также он сравнил подобную практику с "сеансами" псевдоцелителей, вроде Кашпировского и Чумака, которые "заряжали" воду через экраны телевизоров. Митрополит Иларион подчеркнул, что все подобные магические практики Церковью отвергаются и осуждаются.
Он добавил, что онлайн-литургию и онлайн-причастие нельзя воспринимать всерьёз, как, впрочем, и саму так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Митрополит Иларион напомнил, что на Украине существует только одна каноничная Православная Церковь, и это Украинская Православная Церковь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
31 мая 2020, 01:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать на саммит G7 в США
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
31 мая 2020, 01:55
"Американский майдан" начал убивать силовиков: В США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
31 мая 2020, 01:55
Белый дом в "осаде": Трамп пригрозил бунтовщикам "самыми злыми собаками" и "зловещим оружием"
31 мая 2020, 01:55
"Договора СНВ не будет": Рябков не стал скрывать от Путина худший вариант по переговорам с США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
27 мая 2020, 03:55
Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.