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Украинская лжецерковь занялась "магической практикой" в стиле Кашпировского
31 мая 2020, 08:55 • 113 • Политика
В Русской Церкви назвали "магической практикой" онлайн-причастие на Украине. Речь идёт о сеансах "в стиле Кашпировского" украинской лжецеркви ПЦУ.
В Русской Православной Церкви прокомментировали новую выдумку украинской лжецеркви ПЦУ - онлайн-причастие. В Московском Патриархате считают подобное действо "магической практикой" и сравнивают с телесеансами псевдоцелителей Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака.
Речь идёт о решении украинских раскольников из ПЦУ проводить в условиях самоизоляции и карантина "литургию" и совершать "причастие" прихожан через интернет в режиме онлайн. Для этого прихожанам рекомендуется ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые после онлайн-таинств якобы станут "святыми дарами".
Также он сравнил подобную практику с "сеансами" псевдоцелителей, вроде Кашпировского и Чумака, которые "заряжали" воду через экраны телевизоров. Митрополит Иларион подчеркнул, что все подобные магические практики Церковью отвергаются и осуждаются.
Он добавил, что онлайн-литургию и онлайн-причастие нельзя воспринимать всерьёз, как, впрочем, и саму так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Митрополит Иларион напомнил, что на Украине существует только одна каноничная Православная Церковь, и это Украинская Православная Церковь.
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