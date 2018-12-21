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Украинская лжецерковь получила благословение американского посла

21 декабря 2018, 14:09  •  43 • Украина

Так называемый предстоятель украинской лжецеркви Епифаний Думенко встретился с послом США на Украине, чтобы поблагодарить за поддержку раскольников. В ходе встречи он выслушал новые идеи и мнения Мари Йованович по поводу религиозной ситуации в стране.

Епифаний Думенко, возглавивший украинских раскольников после "разбойничьего собора" 15 декабря, официально выразил благодарность за поддержку Соединенным Штатам.

Сразу после того, как "миньон Филарета" стал так называемым предстоятелем, ему звонил с поздравлениями госсекретарь США Майкл Помпео. Теперь Епифаний выразил свои благодарности лично, явившись на встречу к послу Вашингтона в Киеве Мари Йованович.

Он поблагодарил американскую дипломатию за "защиту свободы вероисповедания во всем мире", а также за поддержку украинцев, которые решили создать свою "церковь" по собственному выбору, вопреки существующему в мировом Православии каноническому праву.

Епифаний, уточняют "Киевские епархиальные ведомости", отчитался перед американским послом о своих первых шагах в качестве "предстоятеля", а также выслушал ее мнение по поводу решения практических вопросов.

На фоне признания американской поддержки украинской "автокефалии" Епифаний выступил с горячим одобрением принятого Верховной Радой закона №5309 – о лишении канонической Украинской Церкви ее исторического названия. По его мнению, "вывеска" Украинской Церкви, которая объединяет православных украинцев, "не отвечает действительности".

В своем комментарии для СМИ он признал, что закон был принят для того, чтобы создать условия для перехода приходов Украинской Церкви в раскольническую структуру. При этом он высказал мнение, что происходящее не является вмешательством государства в церковные дела.

В Раде хвастаются подтасованным голосованием

Тем временем в Киеве обнародовали свидетельства фальсификации результатов голосования за резонансный законопроект. Так, журналист Владимир Бойко на своей странице в фейсбуке заявил о "грубой фальсификации" и очевидном вмешательстве в систему учета голосов "Рада".

Бойко указал, что, например, депутат Аркадий Корнацкий прямо признал в соцсетях, что отсутствовал в здании парламента в момент голосования, однако несмотря на это его голос был учтен "за". "Уметь надо!" – похвастался депутат.

А депутат Нестор Шуфрич записал на видео, как во время голосования по скандальному законопроекту в систему вводились голоса "за" отсутствовавших депутатов. Кроме того, рассказал он, представители "Народного фронта" прямо в зале заседаний угрожали расправой тем, кто высказывался "против".

Как евреи для нацистов

Этот закон, направленный на разжигание розни по отношению к канонической Церкви, вызывает непосредственные ассоциации с правилами Третьего рейха, когда нацисты обязывали евреев носить специальные повязки на одежде, чтобы "вызвать к ним вражду в народе и облегчить нацистам поиск объектов для удовлетворения своей ненависти", полагает секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Этот закон, настаивает священник, является откровенно дискриминационным. С этим мнением согласен глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что название Украинской Православной Церкви никем никогда не ставилось под сомнение – ни государствами, ни поместными Церквами. "Такие же названия имеют самоуправляемые Церкви в различных государствах, в том числе в странах Балтии", – уточнил Легойда в комментарии "Интерфаксу".

"По форме этот закон – дискриминация и покушение на свободу религии. По содержанию – попытка посеять рознь в украинском обществе, заставить верующих искать врагов там, где их не было, в храмах и монастырях", – резюмировал он.

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Фото: cerkva.info

 

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