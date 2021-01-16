Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Главная / Украина

Украинская «любовь» зла, особенно Зе-козла

16 января 2021, 21:25  •  91 • Украина

Помните, как избранием Вовочки Зеленского стала постепенно меняться в сторону смягчения официальная украинская риторика, касающаяся Крыма и крымчан?

С высоких трибун чиновниками произносятся прочувствованные речи, что за симпатии крымчан надо бороться, и в обозримом будущем сделать Украину такой, чтобы «зрадники и сепары», увидев новое украинское чудо, сами прибежали на Перекоп, чтобы вымаливать на коленях прощение и возвращение в лоно Неньки в слезах раскаянья.

Украинское чудо каменным цветком крепко застряло где-то в заднем проходе рагульских «реформаторов», поэтому время от времени Зеленский лично предпринимает попытки реинтегрировать крымчан наивными просьбами хотя бы ненадолго, чисто символически побыть с Украиной, переведя в Новый год стрелки часов на киевское время.


Все эти жалкие двуличные потуги быть милыми по понятным причинам не вызывают в крымчанах ничего, кроме брезгливой жалости, поскольку засевшие в Киеве клоуны из группы «Квартал 95» не в состоянии придумать ничего более оригинального, чем во исполнение унылого ритуала «деоккупации» из года в год крутить одну и ту же заезженную пластинку «вернись, я всё прощу!».

Впрочем, время от времени в Киеве проходят мероприятия, со всей очевидностью доказывающие, что от смены вывески не меняется внутренняя сущность украинского режима в отношении крымчан, исчерпывающе описанная фразой коломойского бандита Филатова: «Надо давать мразям любые обещания, гарантии, идти на любые уступки. Вешать будем потом».

15 января в Киеве состоялся доклад «украинских правозащитников» при участии виртуального «представительства президента Украины в Крыму и Севастополе» с выводами на основе собранных данных «о причастных к милитаризации детей в оккупированном Крыму».

Представленное общественности «исследование» дармоедов из «постпредства в АРК» и «Центра прав человека ZMINA» больше всего напоминал списочек советских активистов, подготовленный «доброжелателем» для «освободительных властей Германии».

В расстрельный список вошли как минимум 12 крымчан – от министра образования до школьных учителей, «проводящие милитаризацию детей и пропагандирующие ненависть к Украине и Западу».

Как отметила чиновница «по вопросам реинтеграции и оккупации из постпредства президента Украины в АРК» Олэна Халимон, «в процесс милитаризации втянуты дети, начиная с детских садов».

Реинтегратор и деоккупатор Крыма от администрации Зеленского, уроженка Луцка, Олэна Халимон


Было весьма поучительно наблюдать, как менялась риторика чиновницы «АРК» в ходе доклада.

Начав за здравие, «Мы не считаем, что все учителя или педагоги в оккупации являются предателями или должны нести ответственность», бандеровка в конце концов расчехлилась по полной программе:

«После оккупации учителя ведут агрессивное антиукраинское воспитание и просят школьников выносить из классов на свалку украинские учебники и портреты украинских писателей – в частности Тараса Шевченко. Хочу подчеркнуть, что все педагоги в оккупации являются предателями и должны понести ответственность за уничтожение сознания детей в Крыму», – заявила Халимон.

Оставим на совести Халимон лживое утверждение, будто в Крыму выбрасывают на свалку украинские учебники и портреты украинских писателей. Доказательств тому она бы не смогла привести при всём желании. Очевидно, что упоротая жиночка приписывает крымским властям поступки украинского руководства, обожающего устраивать фашистские костры из книг и портретов русских и советских писателей.

А вот то, что украинская власть в случае «деоккупации» Крыма стала бы чинить расправу над крымскими учителями и воспитателями детских садов – это чистая правда, в которой вряд ли кто усомнится.

Соучастник доклада, замглавы правления «Крымской правозащитной группы» Владимир Чекрыгин сделал смешное до нелепости замечание:

«Дети смотрят по сторонам, и, я думаю, что и родители им советуют, что в Российской Федерации быть военным либо сотрудником какой-либо силовой структуры — это одно из самых перспективных занятий в жизни», — горюет «правозатычник».

“правозатычник” Чекрыгин


Это просто праздник какой-то. Если дети смотрят по сторонам, думают об увиденном, у них есть право выбора, да ещё и родители согласны, что быть военным или сотрудником российских спецслужб – это почётно и перспективно, то какие могут быть претензии? Участие в «Юнармии» – дело добровольное, как и учёба в суворовских и кадетских классах и училищах.

Обидно, что юные крымчане потеряны в качестве пушечного мяса ВСУ в интересах НАТО, для рекрутирования в оуновский «Пласт» и нацистский «Азовец», где учат ненавидеть и убивать клятых москалей? Так это проблемы воинствующих рагулей и рагулек, а никак не крымчан.

так выглядит культ милитаризма и насилия в Крыму


Ясно как день, что воспитание крымских детей на примере Кутузова или Рокоссовского – горе горькое для профессионального рагуля, помешанного на некротическом культе Бандеры и дивизии СС «Галичина».

Особо порадовало выступление «руководителя образовательного направления» при «Украинском Хельсинском союзе по правам человека» Валентины Потаповой, огласившей расстрельный список главных «виновников милитаризации детей в Крыму».

украинская “правозатычная” кликуша Валентина Потапова


Таковыми признаны:

Экс-глава Минобразования Крыма Наталья Гончарова, «на которой лежит персональная ответственность за уничтожение доступа к украинскому языку».

В списочек таже внесены начальник Ялтинского городского управления образования Ренард Кутковский, организовавший в Ялте кадетские классы; директора школ, учредители детских патриотических кружков. В частности, директор севастопольской школы № 32 Ленура Белялова, бывший директор симферопольской (бывшей украинской) академической гимназии Валентина Лаврик, директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева и ряд других руководителей общественных военно-патриотических организаций Крыма.

Присутствовавшая на презентации онлайн «прокурор АРК и Севастополя» Ольга Пирогова угрожающим тоном сообщила, что «все правонарушения, связанные с милитаризацией процесса образования в Крыму, нарушениями прав человека и прав ребенка, документируются и расследуются украинскими правоохранителями».

Слетевшая с катушек «правозатычница» Потапова далее принялась нести совсем уже лютую пургу о якобы нарушенной Россией ратифицированной в 1993 году Конвенции прав ребенка.

«Ребенок не может готовиться к войне, ребенок должен готовиться к миру. И, если мы готовим детей к войне, то война будет, а если готовим к миру, то будет мир. Это аксиома», – натужно истерила по видеосвязи «правозащитная» кликуша на службе у бандеровцев.

Хочется задать тётеньке простой вопрос: как насчёт соблюдения Украиной прав детей в Крыму, которым украинская власть семь лет назад отключила подачу воды из Днепра? Или это входит в программу создания положительного образа Украины среди крымчан?
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла


За прошедшие семь лет уже никого не удивляет поведение слуг украинского режима, обожающих требовать от других тщательно вытирать ноги о коврик, сидя при этом на огромной куче собственного навоза, который для них находится где-то в слепой зоне и к которому давно принюхались.

Мы просто приведём свежую информацию, опубликованную в ленте Facebook 10 января директором Украинского еврейского комитета Эдуардом Долинским, о том, как готовят к миру и процветанию, соблюдают права ребёнка в украинских школах.

Один, но очень типичный штрих для всей системы школьного образования послемайданной Украины: в одной из школ Львова детей обучает замглавы неофашистской организации «Резерв дивизии СС Галичина» Василь Бочко (или Бычко по другим данным). И этот, как множество других подобных фактов активного участия украинских нацистов в идеологической обработке подрастающего поколения, остаётся вне сферы внимания украинской «правозащиты», являющейся по своей сути ширмой для маскировки неприглядных явлений внутри Украины, а также инструментом для манипуляций с перекладыванием вины с больной головы на здоровую.



Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
16 января 2021, 06:45
Активная игра Киева в геополитическую «шестёрку» окончательно разорвёт Украину – эксперт
16 января 2021, 16:50
Переехавший в Крым харьковчанин осадил украинского журналиста из-за дерусификации
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не...
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-...
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задер...
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
14 января 2021, 09:50
Почему Навальный торопится вернуться в Россию
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.