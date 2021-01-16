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Украинская «любовь» зла, особенно Зе-козла
16 января 2021, 21:25 • 91 • Украина
Помните, как избранием Вовочки Зеленского стала постепенно меняться в сторону смягчения официальная украинская риторика, касающаяся Крыма и крымчан?
С высоких трибун чиновниками произносятся прочувствованные речи, что за симпатии крымчан надо бороться, и в обозримом будущем сделать Украину такой, чтобы «зрадники и сепары», увидев новое украинское чудо, сами прибежали на Перекоп, чтобы вымаливать на коленях прощение и возвращение в лоно Неньки в слезах раскаянья.
Украинское чудо каменным цветком крепко застряло где-то в заднем проходе рагульских «реформаторов», поэтому время от времени Зеленский лично предпринимает попытки реинтегрировать крымчан наивными просьбами хотя бы ненадолго, чисто символически побыть с Украиной, переведя в Новый год стрелки часов на киевское время.
Все эти жалкие двуличные потуги быть милыми по понятным причинам не вызывают в крымчанах ничего, кроме брезгливой жалости, поскольку засевшие в Киеве клоуны из группы «Квартал 95» не в состоянии придумать ничего более оригинального, чем во исполнение унылого ритуала «деоккупации» из года в год крутить одну и ту же заезженную пластинку «вернись, я всё прощу!».
Впрочем, время от времени в Киеве проходят мероприятия, со всей очевидностью доказывающие, что от смены вывески не меняется внутренняя сущность украинского режима в отношении крымчан, исчерпывающе описанная фразой коломойского бандита Филатова: «Надо давать мразям любые обещания, гарантии, идти на любые уступки. Вешать будем потом».
15 января в Киеве состоялся доклад «украинских правозащитников» при участии виртуального «представительства президента Украины в Крыму и Севастополе» с выводами на основе собранных данных «о причастных к милитаризации детей в оккупированном Крыму».
Представленное общественности «исследование» дармоедов из «постпредства в АРК» и «Центра прав человека ZMINA» больше всего напоминал списочек советских активистов, подготовленный «доброжелателем» для «освободительных властей Германии».
В расстрельный список вошли как минимум 12 крымчан – от министра образования до школьных учителей, «проводящие милитаризацию детей и пропагандирующие ненависть к Украине и Западу».
Реинтегратор и деоккупатор Крыма от администрации Зеленского, уроженка Луцка, Олэна Халимон
Было весьма поучительно наблюдать, как менялась риторика чиновницы «АРК» в ходе доклада.
Начав за здравие, «Мы не считаем, что все учителя или педагоги в оккупации являются предателями или должны нести ответственность», бандеровка в конце концов расчехлилась по полной программе:
«После оккупации учителя ведут агрессивное антиукраинское воспитание и просят школьников выносить из классов на свалку украинские учебники и портреты украинских писателей – в частности Тараса Шевченко. Хочу подчеркнуть, что все педагоги в оккупации являются предателями и должны понести ответственность за уничтожение сознания детей в Крыму», – заявила Халимон.
Оставим на совести Халимон лживое утверждение, будто в Крыму выбрасывают на свалку украинские учебники и портреты украинских писателей. Доказательств тому она бы не смогла привести при всём желании. Очевидно, что упоротая жиночка приписывает крымским властям поступки украинского руководства, обожающего устраивать фашистские костры из книг и портретов русских и советских писателей.
А вот то, что украинская власть в случае «деоккупации» Крыма стала бы чинить расправу над крымскими учителями и воспитателями детских садов – это чистая правда, в которой вряд ли кто усомнится.
Соучастник доклада, замглавы правления «Крымской правозащитной группы» Владимир Чекрыгин сделал смешное до нелепости замечание:
«Дети смотрят по сторонам, и, я думаю, что и родители им советуют, что в Российской Федерации быть военным либо сотрудником какой-либо силовой структуры — это одно из самых перспективных занятий в жизни», — горюет «правозатычник».
“правозатычник” Чекрыгин
Это просто праздник какой-то. Если дети смотрят по сторонам, думают об увиденном, у них есть право выбора, да ещё и родители согласны, что быть военным или сотрудником российских спецслужб – это почётно и перспективно, то какие могут быть претензии? Участие в «Юнармии» – дело добровольное, как и учёба в суворовских и кадетских классах и училищах.
Обидно, что юные крымчане потеряны в качестве пушечного мяса ВСУ в интересах НАТО, для рекрутирования в оуновский «Пласт» и нацистский «Азовец», где учат ненавидеть и убивать клятых москалей? Так это проблемы воинствующих рагулей и рагулек, а никак не крымчан.
так выглядит культ милитаризма и насилия в Крыму
Ясно как день, что воспитание крымских детей на примере Кутузова или Рокоссовского – горе горькое для профессионального рагуля, помешанного на некротическом культе Бандеры и дивизии СС «Галичина».
Особо порадовало выступление «руководителя образовательного направления» при «Украинском Хельсинском союзе по правам человека» Валентины Потаповой, огласившей расстрельный список главных «виновников милитаризации детей в Крыму».
украинская “правозатычная” кликуша Валентина Потапова
Таковыми признаны:
Экс-глава Минобразования Крыма Наталья Гончарова, «на которой лежит персональная ответственность за уничтожение доступа к украинскому языку».
В списочек таже внесены начальник Ялтинского городского управления образования Ренард Кутковский, организовавший в Ялте кадетские классы; директора школ, учредители детских патриотических кружков. В частности, директор севастопольской школы № 32 Ленура Белялова, бывший директор симферопольской (бывшей украинской) академической гимназии Валентина Лаврик, директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева и ряд других руководителей общественных военно-патриотических организаций Крыма.
Присутствовавшая на презентации онлайн «прокурор АРК и Севастополя» Ольга Пирогова угрожающим тоном сообщила, что «все правонарушения, связанные с милитаризацией процесса образования в Крыму, нарушениями прав человека и прав ребенка, документируются и расследуются украинскими правоохранителями».
Слетевшая с катушек «правозатычница» Потапова далее принялась нести совсем уже лютую пургу о якобы нарушенной Россией ратифицированной в 1993 году Конвенции прав ребенка.
«Ребенок не может готовиться к войне, ребенок должен готовиться к миру. И, если мы готовим детей к войне, то война будет, а если готовим к миру, то будет мир. Это аксиома», – натужно истерила по видеосвязи «правозащитная» кликуша на службе у бандеровцев.
Хочется задать тётеньке простой вопрос: как насчёт соблюдения Украиной прав детей в Крыму, которым украинская власть семь лет назад отключила подачу воды из Днепра? Или это входит в программу создания положительного образа Украины среди крымчан?
За прошедшие семь лет уже никого не удивляет поведение слуг украинского режима, обожающих требовать от других тщательно вытирать ноги о коврик, сидя при этом на огромной куче собственного навоза, который для них находится где-то в слепой зоне и к которому давно принюхались.
Мы просто приведём свежую информацию, опубликованную в ленте Facebook 10 января директором Украинского еврейского комитета Эдуардом Долинским, о том, как готовят к миру и процветанию, соблюдают права ребёнка в украинских школах.
Один, но очень типичный штрих для всей системы школьного образования послемайданной Украины: в одной из школ Львова детей обучает замглавы неофашистской организации «Резерв дивизии СС Галичина» Василь Бочко (или Бычко по другим данным). И этот, как множество других подобных фактов активного участия украинских нацистов в идеологической обработке подрастающего поколения, остаётся вне сферы внимания украинской «правозащиты», являющейся по своей сути ширмой для маскировки неприглядных явлений внутри Украины, а также инструментом для манипуляций с перекладыванием вины с больной головы на здоровую.
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