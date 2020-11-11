Украинская коррупция превратила Ан-178 в «самолет-невидимку», а рядом уже маячит российский конкурент • 183 • Украина

Автор пишет о скандале вокруг закупки далекой латиноамериканской страной Перу украинских самолетов. Много чести Киеву она не приносит — с украинской стороны наблюдается вопиющий непрофессионализм и коррупция, которые превратили Ан-178 в «самолет-невидимку». Когда стало непонятно, увидит ли Перу эти машины, на сцене появился конкурент из РФ.



После выявленных нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года бывший посол Украины Игорь Тумасов подтвердил отсутствие международного сертификата, и был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.



Россия обновила версии тяжелых самолетов Ил-76 и среднего самолета Ил-112, представляющих собой реальную альтернативу самолету Ан-178, который Украина намерена продать Перу за 65 миллионов долларов США для министерства внутренних дел южноамериканской страны.



Договор по поставке самолета в Андскую страну был сорван после ряда нарушений в переговорном процессе, как то:



— Самолет не имеет международной сертификации, из-за чего не было зарегистрировано ни одной продажи летного аппарата на экспорт. Более того, нет информации о выполнении летных часов, необходимых для получения вышеупомянутой сертификации.



— Присутствие на подписании контракта на покупку и продажу вышеупомянутого самолета генерала Альфредо Вильдосо Рохаса, являвшегося главой полицейской авиации, в отношении которого проводилось расследование в связи с делом о коррупции, связанным с приобретением 35 тысяч масок и другого оборудования для обеспечения биобезопасности сотрудников Управления полицейской авиации на сумму, эквивалентную примерно 558 479 долларов, и который сейчас находится в тюрьме по решению Первого следственного суда Кальяо.



— Покупка воздушного судна осуществляется вне рамок Закона о государственных контрактах посредством директивы, утвержденной 27 декабря 2018 года, и Верховного декрета, в котором указано, что покупка данного летательного аппарата продиктована национальными интересами страны, без включения антикоррупционной оговорки в договор купли-продажи.



— Заявления тогдашнего генерального директора конгломерата предприятий Украины "УкрОборонПром«Павла Букина о том, что Перу может стать «первым испытательным полигоном для нового грузового самолета», созданного в госкомпании «Антонов», которая якобы выиграла тендер в Перу.



— Увольнение Айвараса Абромавичюса с поста генерального директора «УкрОборонПром», который на короткое время сменил своего предшественника Павла Букина и который в интервью украинскому «24 каналу» прокомментировал, что за пять лет предприятие «Антонов» не произвело ни одного самолета, и уточнил, что Ан-178 для Национальной полиции Перу — один из пяти самолетов, которые находились в производстве. По информации украинской прессы, он также был причастен к коррупционным схемам на Украине.



— Проблемы, с которыми сталкивается Украина в приобретении комплектующих российского производства, необходимых для выпуска данного типа самолетов; замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около 5 прототипов, которыми не располагает украинская сторона. Все это необходимо для обеспечения пригодности самолета в пределах страны происхождения и для получения сертификации, необходимой для его экспорта, не говоря уже о летных испытаниях на территории страны, которая намерена его приобрести: взять, к примеру, Перу, страна, которая отличается глубоким рельефом. При этом, официально не сообщалось, что якобы имеющийся в распоряжении Украины Ан-178 выполняет необходимые для проведения испытаний летные часы, и что в этой стране для этого имеется необходимый минимум вышеуказанных прототипов, что действительно внушает большое недоверие.



— Спорная форма оплаты. Сообщается, перуанская сторона уже выплатила аванс в размере 30% от стоимости, что эквивалентно примерно 19,2 миллиона долларов, штрафные санкции за просрочку поставки в срок (от одного до двух месяцев) составляют всего 5 тысяч долларов в месяц, что является чудовищно низким штрафом для подобной закупки. Если бы задержка поставки достигла 12 месяцев, то штраф составил бы 70 тысяч долларов. Это слишком благоприятные условия для украинской стороны, поскольку в международной практике при таком виде переговоров штраф за каждый день просрочки составляет 0,10% от стоимости контракта.



— Риск того, что договор будет признан недействительным в случае, если стороны примут такое решение или одна из них примет одностороннее решение в связи с нарушением некоторых пунктов дефектного договора, не выгоден перуанской стороне, так как она не сможет вернуть средства, уже перечисленные украинской стороне.



Процедура приобретения «самолета-невидимки» Ан-178 началась в 2019 году во время срока тогдашнего главы Министерства внутренних дел Карлоса Морана, который утвердил кандидатуру генерала полиции Орландо Веласко Мухики и командующего Мигеля Уамана Рейеса на поездку в Украину для участия на военной выставке, где они могли наблюдать испытательный полет Ан-178.



После вышеупомянутых нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года о проблемах летательного средства заявил бывший посол Украины Игорь Тумасов, который также был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.



Отметим, что в Перу и Украине есть политические элиты, для которых характерна высокая коррумпированность и бесстыдство, из-за чего в странах совершается множество коррупционных преступлений, в которые эти элиты так или иначе вовлечены.



В случае с Ан-178 на самом деле все могло быть прозрачнее, если бы применили Закон о государственных контрактах, с включением антикоррупционных оговорок в договор купли-продажи, с участием военно-воздушных сил Перу, которые в рамках военно-технического сотрудничества между Перу и Россией имеют подготовленных в евразийских державах специалистов, которые знакомы с этими самолетами и свободно владеют русским языком.



Скандал с покупкой Ан-178, как и скандал с вертолетом МИ-8, наводит нас на мысль о том, что Перу и Украина занимаются разработкой международной схемы для совершения оговоренных коррупционных преступлений. По информации альтернативной прессы, освещающей происходящее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины, в случае с южноамериканской страной это преступление является двойным, так как лица, причастные к нему, не только обманывают перуанское население, налоги которых идут на покупку самолета, но и соглашаются финансировать страну с фашистским и неонацистским политическим руководством.

После выявленных нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года бывший посол Украины Игорь Тумасов подтвердил отсутствие международного сертификата, и был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.Россия обновила версии тяжелых самолетов Ил-76 и среднего самолета Ил-112, представляющих собой реальную альтернативу самолету Ан-178, который Украина намерена продать Перу за 65 миллионов долларов США для министерства внутренних дел южноамериканской страны.Договор по поставке самолета в Андскую страну был сорван после ряда нарушений в переговорном процессе, как то:— Самолет не имеет международной сертификации, из-за чего не было зарегистрировано ни одной продажи летного аппарата на экспорт. Более того, нет информации о выполнении летных часов, необходимых для получения вышеупомянутой сертификации.— Присутствие на подписании контракта на покупку и продажу вышеупомянутого самолета генерала Альфредо Вильдосо Рохаса, являвшегося главой полицейской авиации, в отношении которого проводилось расследование в связи с делом о коррупции, связанным с приобретением 35 тысяч масок и другого оборудования для обеспечения биобезопасности сотрудников Управления полицейской авиации на сумму, эквивалентную примерно 558 479 долларов, и который сейчас находится в тюрьме по решению Первого следственного суда Кальяо.— Покупка воздушного судна осуществляется вне рамок Закона о государственных контрактах посредством директивы, утвержденной 27 декабря 2018 года, и Верховного декрета, в котором указано, что покупка данного летательного аппарата продиктована национальными интересами страны, без включения антикоррупционной оговорки в договор купли-продажи.— Заявления тогдашнего генерального директора конгломерата предприятий Украины "УкрОборонПром«Павла Букина о том, что Перу может стать «первым испытательным полигоном для нового грузового самолета», созданного в госкомпании «Антонов», которая якобы выиграла тендер в Перу.— Увольнение Айвараса Абромавичюса с поста генерального директора «УкрОборонПром», который на короткое время сменил своего предшественника Павла Букина и который в интервью украинскому «24 каналу» прокомментировал, что за пять лет предприятие «Антонов» не произвело ни одного самолета, и уточнил, что Ан-178 для Национальной полиции Перу — один из пяти самолетов, которые находились в производстве. По информации украинской прессы, он также был причастен к коррупционным схемам на Украине.— Проблемы, с которыми сталкивается Украина в приобретении комплектующих российского производства, необходимых для выпуска данного типа самолетов; замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около 5 прототипов, которыми не располагает украинская сторона. Все это необходимо для обеспечения пригодности самолета в пределах страны происхождения и для получения сертификации, необходимой для его экспорта, не говоря уже о летных испытаниях на территории страны, которая намерена его приобрести: взять, к примеру, Перу, страна, которая отличается глубоким рельефом. При этом, официально не сообщалось, что якобы имеющийся в распоряжении Украины Ан-178 выполняет необходимые для проведения испытаний летные часы, и что в этой стране для этого имеется необходимый минимум вышеуказанных прототипов, что действительно внушает большое недоверие.— Спорная форма оплаты. Сообщается, перуанская сторона уже выплатила аванс в размере 30% от стоимости, что эквивалентно примерно 19,2 миллиона долларов, штрафные санкции за просрочку поставки в срок (от одного до двух месяцев) составляют всего 5 тысяч долларов в месяц, что является чудовищно низким штрафом для подобной закупки. Если бы задержка поставки достигла 12 месяцев, то штраф составил бы 70 тысяч долларов. Это слишком благоприятные условия для украинской стороны, поскольку в международной практике при таком виде переговоров штраф за каждый день просрочки составляет 0,10% от стоимости контракта.— Риск того, что договор будет признан недействительным в случае, если стороны примут такое решение или одна из них примет одностороннее решение в связи с нарушением некоторых пунктов дефектного договора, не выгоден перуанской стороне, так как она не сможет вернуть средства, уже перечисленные украинской стороне.Процедура приобретения «самолета-невидимки» Ан-178 началась в 2019 году во время срока тогдашнего главы Министерства внутренних дел Карлоса Морана, который утвердил кандидатуру генерала полиции Орландо Веласко Мухики и командующего Мигеля Уамана Рейеса на поездку в Украину для участия на военной выставке, где они могли наблюдать испытательный полет Ан-178.После вышеупомянутых нарушений правительство Перу приостановило исполнение контракта на куплю-продажу вышеупомянутого самолета, поскольку стране невыгодно приобретать несоответствующий международной сертификации аппарат. В июне 2020 года о проблемах летательного средства заявил бывший посол Украины Игорь Тумасов, который также был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским.Отметим, что в Перу и Украине есть политические элиты, для которых характерна высокая коррумпированность и бесстыдство, из-за чего в странах совершается множество коррупционных преступлений, в которые эти элиты так или иначе вовлечены.В случае с Ан-178 на самом деле все могло быть прозрачнее, если бы применили Закон о государственных контрактах, с включением антикоррупционных оговорок в договор купли-продажи, с участием военно-воздушных сил Перу, которые в рамках военно-технического сотрудничества между Перу и Россией имеют подготовленных в евразийских державах специалистов, которые знакомы с этими самолетами и свободно владеют русским языком.Скандал с покупкой Ан-178, как и скандал с вертолетом МИ-8, наводит нас на мысль о том, что Перу и Украина занимаются разработкой международной схемы для совершения оговоренных коррупционных преступлений. По информации альтернативной прессы, освещающей происходящее в самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины, в случае с южноамериканской страной это преступление является двойным, так как лица, причастные к нему, не только обманывают перуанское население, налоги которых идут на покупку самолета, но и соглашаются финансировать страну с фашистским и неонацистским политическим руководством. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





183 Источник Похожие новости Наступление на Киев положит конец украинской государственности Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта Что офицеры украинского генштаба забыли в Нагорном Карабахе? Украина строит «золотой мост» для вывода российских войск из Донбасса На Украине сократилось число желающих в ЕС и НАТО Азаров: Зеленский растерялся Новости партнеров