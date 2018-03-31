Украинская контрразведка: «Епископы стали шпионами Кремля»

Украинские власти заложили еще одну мину под свое нынешнее существование. Как стало известно из сообщения информагентства «ВЧАСНО» (Украина), расследованием «антиукраинской деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)» вплотную занялась Служба Безопасности Украпины (СБУ).

Об этом на круглом столе «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современные измерения», который проходил в городе Покровске Донецкой области, сообщили высокопоставленные офицеры спецслужбы, полковники СБУ Валерий Удовиченко и Юлия Лапутина. По их словам, расследование идет по всей территории страны: от зоны так называемой АТО и до западных границ.

- Фактически храмы УПЦ МП стали ячейками, на которые опирались в своей деятельности противники Украины, - заявил полковник Удовиченко. Чтобы подкрепить свою аргументацию против УПЦ МП, украинские контрразведчики привели несколько примеров, по их мнению, пророссийской деятельности организаций УПЦ МП. Так, по их словам, в 2014-м году ополченцы в Славянске получили убежище (по всей видимости укрывались от артобстрелов – прим. авт.) в одном их храмов УПЦ МП, в котором позже и создали свой батальон и даже освятили свое оружие.

А в том же 2014-м и тоже на Донетчине, монахи Свято-Успенской Святогорской лавры якобы разместили на обратной стороне иконы Божией матери «новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники». Вывод СБУшники делают один – «епископы УПЦ Московского Патриархата на Донбассе добровольно стали служителями кремлевского режима, а спецслужбы страны-агрессора используют храмы (этой конфессии – прим. авт.) для разведывательных операций».

Можно было бы сказать, что это полная чушь. Что, безусловно, батюшки не могут игнорировать своих прихожан из числе тех же ополченцев, что УПЦ МП с начала конфликта только и делала, что призывала украинцев к миру и прекращению братоубийственной войны, в отличие от того же преданного анафеме раскольника Филарета, самопровозгласившего не признанную никем в мире УПЦ Киевского патриархата. Вот только это все не нужно ни УПЦ КП, ни СБУ, ни нынешнему Киеву. Первые спят и видят, как захватить и подмять под себя храмы, вторым необходимо отчитываться о борьбе с шпионами, вражеской агентурой и т.д. Третьему составляющему во главе с Порошенко – поддержка среди радикалов, которые могут усмирить толпу своей жестокостью. А потому СБУ дан, похоже, «зеленый свет» в охоте на УПЦ МП. И специалисты контрразведки и привлекаемые ими эксперты сейчас по всей стране проводят научные экспертизы и, как сказала Лапутина: «Собирают доказательства и опрашивают свидетелей, а также исследуют церковную литературу на предмет наличия манипулятивных текстов».

До сих пор охотой на отдельные храмы, полюбившиеся филаретовцам или греко-католикам, на Украине занимались отдельные банды неформалов, хоть, зачастую, и имевшие у себя внушительный арсенал. Теперь, похоже, гонения на православную церковь Московского патриархата, всемирно признанную конфессию и самую многочисленную по количеству прихожан в стране, стало делом тайной полиции и государственной важности.