Украинская кнопка: почему в Киеве задумались о создании международного русскоязычного телеканала

На Украине рассматривают возможность создания международного телеканала, который будет доносить украинскую точку зрения до говорящих на русском языке жителей разных стран мира, включая Россию. Такую идею озвучили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Однако ранее в комитете Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики уже заявляли, что в украинском бюджете нет средств на реализацию подобных проектов. По мнению экспертов, подобные идеи, скорее всего, так и останутся на бумаге, а Киев сосредоточится на создании телевидения, которое будет вещать на территориях самопровозглашённых республик Донбасса.

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили о необходимости создания русскоязычного телеканала, программы которого будут транслироваться на западные страны и Россию. Такую идею озвучил член совета Сергей Костинский в эфире украинского телеканала ATR.

«Украине нужны несколько программ государственного иновещания. Действительно, нужен русскоязычный канал, потому что русскоязычных людей в мире очень много. Они есть и в США, и в Канаде, и в других странах», — заявил он.

Чиновник объяснил, что Украине необходимо транслировать украинскую повестку для говорящих на русском людей в таких странах, как Германия, Италия и Россия.

«Альтернативы этому, в принципе, нет. Есть телеканал «Настоящее время»*, финансирующийся с госбюджета США, — он один такой... Мы должны информировать этих людей о том, что происходит в Украине и мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины», — заявил Костинский.

Большие планы

Костинский — не первый украинский чиновник, заговоривший о необходимости создать специальный русскоязычный телеканал для зарубежного вещания. В июле 2019 года создание такого СМИ анонсировал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что русскоязычный телеканал нужен Украине для того, чтобы бороться за умы как жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, так и всех русскоязычных в мире, включая россиян.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — отметил тогда Тимошенко. Согласно имеющимся планам, добавил он, этот канал будет принадлежать государству, но при этом сможет приобретать права на использование контента у частных телеканалов.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

© Пресс-служба президента Украины

Эту идею раскритиковала глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. По её словам, создание телеканала с международным вещанием потребовало бы от Киева непосильных финансовых трат.

«Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов, — написала она в Facebook. — Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность»

Сюмар предложила авторам идеи ставить более реалистичные задачи и не исключила в будущем создания канала для «оккупированных территорий».

Впрочем, информации о практической реализации проекта нет. Зато в декабре 2019 года министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский сообщил о планах по созданию телеканала, вещание которого будет распространяться лишь на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. По словам министра, телеканал заработает уже в феврале на базе UA TV (уже действующий украинский телеканал иновещания. — RT) и будет использовать как русский, так и украинский языки.

«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — заявил министр.

Отметим, что на Украине уже предпринимались попытки создать международный телепроект. В 2014 году медиахолдинг «1+1 Медиа» (принадлежит Игорю Коломойскому) запустил информационный канал Ukraine Today, который должен был «стать голосом страны» для международного сообщества. Однако в 2016 году телеканал прекратил работу. Как объяснили в руководстве «1+1 Медиа», решение о закрытии было принято по финансовым соображениям.

Языковой парадокс

Пока в Киеве говорят о создании вещающего на русском языке международного телеканала, на территории самой Украины права русскоязычного населения последовательно притесняются, отмечают эксперты.



В 2017 году украинские власти приняли закон «Об образовании», подразумевающий перевод всего школьного обучения на украинский язык и практически полное исключение из образовательного процесса русского.

Участники общественной акции «Выбор Донбасса» у здания Донецкой городской администрации

РИА Новости

© Сергей Аверин

Весной 2019 года Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, во всех сферах общественной жизни должен использоваться исключительно государственный язык — украинский, поэтому госслужащие, работники культурных и медицинских учреждений, а также сотрудники правоохранительных органов обязаны общаться с гражданами только на нём.

Хотя новый президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что жители Украины имеют право говорить на русском языке, практических мер по исправлению ситуации его администрацией принято не было.

Напротив, в январе 2020 года Рада приняла законопроект, устанавливающий нормативы обучения на госязыке в школах. Согласно поправкам, для представителей национальных меньшинств, языки которых не относятся к официальным языкам ЕС, не менее 80% обучения по программам базового и профильного среднего образования будет проходить на украинском.

Ужесточение языковой политики последних лет затронуло и СМИ. В конце 2018 года в стране вступил в силу закон о языковых квотах для телевещания. Согласно поправкам, с семи утра до десяти часов вечера не менее 75% всех телепередач общенациональных телеканалов должны транслироваться на украинском языке. Местные телеканалы при этом обязаны были 60% контента транслировать на госязыке.

Нормы были скорректированы законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которым минимальный объём украиноязычного контента на общенациональном телевидении был повышен до 90%, а на местном — до 80%.

В 2016 году похожие нормы начали действовать для радиостанций, которые теперь обязаны не менее 35% эфира отдавать под песни на украинском языке. В общей сложности на украинском должно выходить порядка 60% всех радиопередач.

«Крепкая пропагандистская линия»

Замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин полагает, что Киев, скорее всего, ограничится созданием телеканала, который будет вещать на территориях самопровозглашённых республик Донбасса.

«Создание русскоязычного телеканала не противоречит проводимой Киевом политике по дерусификации страны. Ещё во время предвыборной кампании Зеленский говорил о том, что нужно работать с населением Донбасса. В действительности речь идёт именно о вещании на Донбасс, а не на весь мир, как говорят чиновники. Все понимают, что украиноязычные СМИ не пользуются популярностью на Юго-Востоке, вот и решили сделать русскоязычное телевидение для пропаганды», — отметил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По прогнозу эксперта, украинскими властями будет создан пропагандистский канал, вещающий на ЛНР и ДНР.

«Канал будет рассказывать о том, как хорошо живётся на Украине, а также о том, как Россия несправедливо обошлась с республиками. Данное СМИ станет инструментом информационной войны в регионе», — отметил эксперт в беседе с RT.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, отметил, что идея создания русскоязычного телеканала для зарубежного вещания не нова.

«Об том в Киеве говорят давно. Целью этого СМИ должно стать, конечно, не вещание на Европу, а пропаганда украинских ценностей в Донбассе и, возможно, в России. Правда, даже если такой канал и создадут, вряд ли он будет пользоваться популярностью. У Киева просто нет серьёзных аргументов и успехов, которые позволили бы выстроить крепкую пропагандистскую линию. Чтобы предлагать всем равняться на Украину и прислушиваться к её точке зрения, нужно показать какие-то успехи, а их нет», — подытожил эксперт.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.