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Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
05 июля 2019, 05:24 • 171 • В мире
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая ранее с криком покидала заседание ПАСЕ после того, как Россию восстановили в полномочиях, допустила ошибку в указании столицы Голландии. Геращенко назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко попыталась уесть членов команды президента Владимира Зеленского, которые опростоволосились, назвав столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На странице в Facebook она попыталась провести ликбез для команды Зеленского.
Однако сама Геращенко погорела на Гааге, назвав этот город вместо Амстердама столицей Нидерландов.
По истории правок поста, вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост.
В итоге посрамленной Геращенко, которая ранее уже отличилась в ПАСЕ криками в адрес европейских политиков, пришлось признать свою ошибку.
"P.S. Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала она.
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