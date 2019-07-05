Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге

Украинский парламентарий Ирина Геращенко попыталась уесть членов команды президента Владимира Зеленского, которые опростоволосились, назвав столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На странице в Facebook она попыталась провести ликбез для команды Зеленского.

Однако сама Геращенко погорела на Гааге, назвав этот город вместо Амстердама столицей Нидерландов.

По истории правок поста, вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост.

В итоге посрамленной Геращенко, которая ранее уже отличилась в ПАСЕ криками в адрес европейских политиков, пришлось признать свою ошибку.

"P.S. Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала она.