Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"

На Украине предложили "Газпрому" использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) вместо "Северного потока". Соответствующая информация появилась на странице главы украинской газовой компании "Нафтогаза" Андрея Коболева в Facebook.

Перед этим 10 сентября Европейский суд лишил "Газпром" права использовать сухопутную европейскую часть "Северного потока" газопровод Opal на 100% мощности, отменив соответствующее решение Европейской комиссии. В ответ "Газпром" начал консультации с юристами.

"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся", - написал глава "Нафтогаза".

В "Газпроме" пока никак не прокомментировали данное предложение.

По мнению экспертов, решение Европейского суда об отмене права использовать Opal на 100% мощности связано с грядущими трехсторонними консультациями по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем, которые назначены на 19 сентября. Эксперты считают, что таким образом ЕС пытается оказать давление на Россию и помочь Украине получить более выгодную сделку.