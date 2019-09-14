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Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"

14 сентября 2019, 20:39  •  101 • Политика
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" использовать ГТС Украины вместо Opal - сухопутной европейской части газопровода "Северный поток".
На Украине предложили "Газпрому" использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) вместо "Северного потока". Соответствующая информация появилась на странице главы украинской газовой компании "Нафтогаза" Андрея Коболева в Facebook.
Перед этим 10 сентября Европейский суд лишил "Газпром" права использовать сухопутную европейскую часть "Северного потока" газопровод Opal на 100% мощности, отменив соответствующее решение Европейской комиссии. В ответ "Газпром" начал консультации с юристами.
"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся", - написал глава "Нафтогаза".
В "Газпроме" пока никак не прокомментировали данное предложение.
По мнению экспертов, решение Европейского суда об отмене права использовать Opal на 100% мощности связано с грядущими трехсторонними консультациями по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем, которые назначены на 19 сентября. Эксперты считают, что таким образом ЕС пытается оказать давление на Россию и помочь Украине получить более выгодную сделку.

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