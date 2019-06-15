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Украинская ГТС может остановиться, не дожидаясь наступления 2020-го

15 июня 2019, 22:09  •  56 • В России

Зря мы шутим, что газотранспортная система Украины с наступлением 2020 года может превратиться просто в пустую трубу, которую местное население начнет резать и растаскивать, сдавая порезанные куски в пункты приема металлолома. Вовсе не обязательно ждать еще полгода. Украинская ГТС может превратиться в просто трубу уже в ближайшее время. И все по причине финансовой недееспособности.

Компания «Укртрансгаз», оператор ГТС, распространила официальное сообщение, что работа ГТС может оказаться под угрозой уже после 24 июня из-за дефицита средств. Проще говоря, у компании нет денег для закупки газа, необходимого ей для собственных производственно-технологических нужд. «Укртрансгаз» все время закупает так называемый технологический газ, чтобы поддерживать в системе необходимое давление. Но этот газ ей отказываются поставлять из-за имеющейся и все нарастающей задолженности.

- Задолженность за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. (около 155 млн долларов США – прим. авт.), поэтому некоторые из них отказываются поставлять определенные действующими контрактами объемы газа, - говорится в официальном сообщении компании. - Остаточных объемов газа, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

Другими предпосылками для ухудшения ситуации по транзиту газа стало банальное воровство из трубы, или, как любят выражаться на Незалежной, несанкционированный отбор газа из ГТС. Этим, кстати говоря, на Украине баловались все время независимости.

Такое положение дел трудно охарактеризовать иначе, нежели как предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации в масштабах всей страны. Потому «Укртрансгаз» уже обратился к кредиторам с просьбой о реструктуризации задолженности и проинформировал о проблеме СНБО Украины.

Фантастическая ситуация, когда будущее договора, приносящий многомиллиардные постоянные многолетние прибыли в масштабах страны, зависит от нехватки 155 млн долларов, которые не выплатили должники, преимущественно областные газовые компании. Потрясающая демонстрация неэффективности управленческого корпуса страны, которая с упоением пытается вставлять палки в колеса «Северному потоку-2» вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом.

Кстати говоря, поскольку потребность европейских потребителей в газе растет, а Норвегия поставляет того же газа все меньше и меньше, то в этих условиях, ГТС Украины могла бы использоваться в будущем наряду и с «Южным потоком», и с «Северными потоками». Однако украинская политика в этом вопросе ставит большой крест на потенциале Украине как надежного транзитера. Благо, износ украинской ГТС уже превышает все разумные пределы, а ее ремонтом никто не собирается озабочиваться. Поскольку Киев уже который год ждет какого-нибудь иностранного инвестора, что должен прийти и все сделать. Желательно, за спасибо.

И, вполне вероятно, что если так пойдет и дальше, то вскоре дело дойдет до того, Европа сама предложит построить еще какой-нибудь новый «поток» из России в ЕС, чем согласится получать газ транзитом через Незалежную.

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