Украинская фармкомпания подала заявку на регистрацию «Спутника V»

Киев, 23 января. Харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава.

Фармкомпания оформила заявку через Министерство здравоохранения Украины. Однако заявитель не предоставил материалы, чтобы провести экспертизу. В центре отметили, что у него есть 90 дней для предоставления регистрационного досье. Срок изучения материалов экспертами составляет одну рабочую неделю (5 дней).

«В случае если заявитель не предоставит материалы в течение полутора месяцев после подачи заявления, оно автоматически будет аннулировано», — говорится в заявлении Государственного экспертного центра.

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что российская вакцина является единственной, разработчик которой дал согласие на передачу технологий производства украинской стороне.

Мексиканский бизнесмен ранее сообщил о покупке двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Предприниматель намерен согласовать продажу препарата с властями семи штатов.