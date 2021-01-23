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Украинская фармкомпания подала заявку на регистрацию «Спутника V»

23 января 2021, 18:25  •  204 • Украина
Киев, 23 января. Харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава.
Фармкомпания оформила заявку через Министерство здравоохранения Украины. Однако заявитель не предоставил материалы, чтобы провести экспертизу. В центре отметили, что у него есть 90 дней для предоставления регистрационного досье. Срок изучения материалов экспертами составляет одну рабочую неделю (5 дней).
«В случае если заявитель не предоставит материалы в течение полутора месяцев после подачи заявления, оно автоматически будет аннулировано», — говорится в заявлении Государственного экспертного центра.
Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что российская вакцина является единственной, разработчик которой дал согласие на передачу технологий производства украинской стороне.
Мексиканский бизнесмен ранее сообщил о покупке двух миллионов доз вакцины «Спутник V». Предприниматель намерен согласовать продажу препарата с властями семи штатов.
Автор: Мария Веселова

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