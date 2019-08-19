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Украинская еврейка подверглась нападению "добропорядочных бюргеров" в Германии

19 августа 2019, 20:39  •  133 • В мире
Пожилая уроженка Украины еврейского происхождения Белла Митрофанова, проживающая в немецком городе Бинген-на-Рейне, рассказала EADaily о том, как подверглась агрессии со стороны "добропорядочных бюргеров".
В мае 2019 года женщина пришла в католическую благотворительную организацию "Каритас", где малообеспеченные пожилые получают дешёвые продукты. Вскоре к ней подошла возмущённая сотрудница "Каритас" Корнелия Шмитт, показав свой телефон с треснутым стеклом, и потребовала от Митрофановой возмещения ущерба, обвинив её в падении телефона со стола.
В результате женщине присудили выплатить компенсацию "пострадавшей" в 120 евро. Приехав домой, Митрофанова вспомнила, что та же самая женщина полтора года назад сломала ей палец на руке, когда она в "Каритасе" стояла в очереди за хлебом.
Митрофанова написала заявление об этом в полицию. Однако в ответ ей пришло сообщение о том, что указанная работница "Каритаса" страдает синдромом гиперактивности. "Тот факт, что психически больная имеет доступ к продуктам и контактирует с пожилыми людьми, в полиции обошли стороной", - отметила женщина в разговоре с EADaily.

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