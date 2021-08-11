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Украинская эстрада проигнорировала главный государственный праздник страны

11 августа 2021, 20:05  •  82 • Политика
Украинская эстрада решила проигнорировать главный государственный праздник страны - День независимости Украины.
Сразу несколько украинских артистов отказались выступать на концерте, устраиваемом в честь празднования Дня независимости. Об этом в среду рассказала режиссёр концерта Екатерина Царик.
Причины отказа были разными. Группы "Друга Ріка", "Антитела" и Onuka не смогут приехать в Киев, поскольку в это время будут давать концерты в других городах. Певица Катя Chilly заявила, что не станет выступать бесплатно, а "Бумбокс" и "Плач Иеремии" просто "корректно отказались", не уточняя почему.
Не приедет на киевский стадион "Олимпийский" и группа Green Grey, пишет портал "Страна.ua". Организаторы решили сами отстранить её от выступлений, поскольку один из музыкантов коллектива ранее написал пост, в котором раскритиковал закон о госязыке, также известный в народе как "закон о тотальной украинизации". По той же причине организаторы запретили выступать Ивану Дорну - он оказался слишком русскоязычным.
Отметим, что концерт должен состояться 24 августа. Для посетителей он будет платным.

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