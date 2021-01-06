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Украинская элита тайно привилась от COVID? Рассекречена стоимость "уколов не для всех"
06 января 2021, 20:20 • 84 • Политика
В Сети появились данные о том, что ряд представителей украинской элиты тайно привились от COVID-19. Рассекречены и стоимость "уколов не для всех", и даже фамилии тех, для кого препарат доставили в страну особым чартерным рейсом.
Как написал в своём блоге глава редакционного совета портала "Обозреватель" Михаил Бродский, некоторые украинские политики особенно бдительно следят за своим здоровьем - настолько, что уже сделали прививку от коронавируса, хотя в стране до сих пор не объявлена массовая вакцинация.
Бродский утверждает, что спецпартию вакцины Pfizer ввезли в страну тайно чартерным рейсом, а пронесли в аэропорту через зал официальных делегаций. По словам журналиста, груз прибыл на Украину еще до Нового года - и некоторые политики тут же поспешили привиться.
Главред "Обозревателя" отметил, что вакцинация обошлась каждому из них в 2,5 тысячи евро. И это при том, что на массовую прививочную кампанию в бюджете выделены копейки, возмущается автор.
Он не стал скрывать фамилии тех, кто будто бы уже получил "заветный укол": среди них и премьер-министр Денис Шмыгаль, и глава медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, и ещё ряд депутатов. Бродский призвал всех чиновников, тайно привившихся от COVID-19, уйти в отставку.
Напомним, ранее жители Украины выразили своё возмущение тем, что власти страны отказались от закупки российской вакцины "Спутник V".
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