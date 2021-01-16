Украинская экономика обречена на провал из-за ссоры с Россией

Hennadii Minchenko/www.globallookpress.com

Высокотехнологичная отрасль Незалежной осталась в далеком прошлом

Возможность возрождения украинской экономики отсутствует из-за уничтожения рынка, который в прошлом ориентировался на Россию. Такое заявление сделал политэксперт Ростислав Ищенко.

По словам специалиста, коронавирусная пандемия, как ни странно, могла бы обойти стороной экономику Незалежной, так как она подверглась уничтожению гораздо раньше – еще во времена правительства Юлии Тимошенко. Когда-то основная высокотехнологическая отрасль была ориентирована на РФ, однако после событий 2014 года власти Киева сравняли этот рынок с землей.

Из-за массового импортозамещения Россия нашла выход в строительстве собственных предприятий. Даже если взять в расчет гипотетическое возрождение "Мотор Сича" и "Антонова", то положение для Незалежной не изменится. Ни Штаты, ни Франция, ни Германия с Россией не нуждаются в вертолетных двигателях, произведенных Украиной, так как все указанные государства теперь могут производить собственную продукцию.

Ищенко напомнил, что Белый дом запретил Незалежной продавать Китаю "Мотор Сич". Учитывая факт того, что Пекин всегда проявляет деликатную осторожность, китайская сторона с большой вероятностью откажется от сделки, о чем Ищенко заявил в эфире YouTube-канала Дмитрия Болкунца.

В 2016 году Beijing Skyrizon Aviation Industry заключил с "Мотор Сич" кредитное соглашение на 100 миллионов долларов. Спустя несколько лет среди акционеров предприятия было пять юрлиц и один гражданин Китая, под контролем которых было 56% акций. Позднее, узнав о планах КНР построить предприятие по производству китайских двигателей, СБУ завели уголовное дело, передает РИА ФАН.