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Украинская «Доктор Смерть»: агент США или бешеная фанатичка?

25 декабря 2020, 08:35  •  168 • Украина

Сегодня на Украине наберется не один десяток довольно противоречивых личностей, которые своей «работой» меняют жизнь в стране.

Однако никому из них не сравниться с бывшим и. о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун, которую сами украинцы ласково прозвали «Доктор Смерть». За деятельностью Супрун без истерического хохота наблюдать невозможно, однако, если копнуть поглубже, то последствия её «политики» могут вызвать только слезы.

Как выяснилось недавно, Ульяна Супрун вовсе не та тетя-клоунесса, каждое решение которой напоминало театр абсурда. После того как бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассекретил доклады и отчеты Министерства здравоохранения Украины, стало понятно, какую в действительности роль играет Супрун в жизни страны, а точнее в её планомерном разрушении.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на личном ресурсе заявил, что Ульяна Супрун негласно передавала Соединенным Штатам Америки данные о разработанных на Украине биологически опасных вирусах, разработкой которых занимались еще советские ученые.

Кроме того, бывший министр здравоохранения передавала генетические данные восточных славян американским специалистам. Безусловно, все это делалось тайно и стало достоянием общественности только по счастливой случайности. Но остается вопрос: для чего?

Ответ может лежать на поверхности, если подвергнуть хотя бы самому поверхностному анализу деятельность смертоносной Супрун. Какие же инициативы продвигала она за все годы в украинской власти? Безусловно, заявления из разряда «запретить перекись водорода и зеленку» особой погоды в стране не сделают, так как люди как пользовались ими, так и будут это делать. Но у нее хватает и других «приколов».

Так, Супрун — одна из самых ярых антипрививочниц, даже книгу написала на эту тему — «Мочи манту». Вообще существование людей, которые сейчас выступают против прививок, вызывает все большее удивление.

Казалось, что в истории уже достаточно примеров, когда прививка могла бы спасти человеку жизнь или сохранить здоровье, но нет, еще ходят по планете приверженцы странных медицинских идей. Ладно в народе, но когда такая особь возглавляет украинский Минздрав — можно хвататься за голову.

Дальше — хуже, ибо Ульяна Супрун инициировала новую медицинскую реформу, которая ознаменовала конец медицины Украины как таковой.

За бортом остались проекты, связанные с медицинской помощью больным онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Супрун просто посчитала их бесполезными, как, собственно, и врачей скорой помощи, которые теперь еще будут думать, ехать ли к нуждающемуся или нет, вдруг он не сильно нуждается.

Медицинская реформа проходит в несколько этапов, и сейчас, когда бушует коронавирус, второй этап уже аукается украинцам, ведь благодаря ему по всей стране началось сокращение медицинских учреждений и персонала. Больниц меньше, врачей меньше — смертей больше. Спасибо, «Доктор Смерть»!


Азаров уверен, что такими темпами Украина превратится в «биологический полигон». Если ей так скажут США — обязательно превратится. Ведь сама Ульяна Супрун, хоть и беснуется на Украине, всю свою сознательную жизнь провела в США.По факту она — американка.

Украина же для нее и её кураторов, а учитывая рассекреченные отчеты СБУ, они все-таки существуют — площадка для опытов, которая как нельзя лучше подходит для попыток ослабления населения с учетом геополитических целей США.

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