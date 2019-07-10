Украинская дипломатия. Дурной пример заразителен! • 145 • Аналитика









Казалось бы, с выбором нового президента на Украине произойдут перемены, но с каждым новым заявлением нового украинского лидера надежд на лучшее остается все меньше.



Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в новом формате в весьма своеобразной форме.



«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил он в видеообращении 8 июля на своей странице в Facebook.



Очевидно, что тем для диалога между Россией и Украиной накопилось немало, но украинский лидер отчего-то решил сразу же обозначить претензии, которые его беспокоят больше всего.



Примечательно, что ранее Владимир Зеленский говорил, что при встрече с Владимиром Путиным спросит, сколько еще денег он готов компенсировать за то, что отобрал украинские территории. Теперь же президент Украины готов обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе».



Впрочем, несмотря на пафос заявления, ни о какой самостоятельности принятого решения речи не идет, ведь Владимир Зеленский сразу определил формат диалога.



«Компанию для разговора предлагаю сделать следующую: я, Вы, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон».



Таким образом, вполне очевидно, что без присутствия западных политиков решаться ничего не будет, либо у Зеленского создалась иллюзия, что присутствие Трампа и Мэй каким-то образом должно повлиять на крымский вопрос, который давно решен, о чем президент России говорил неоднократно.



Подобное видеообращение можно было наблюдать в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, когда Петр Порошенко требовал от Зеленского дебатов. Но дело в том, что Путин, мягко говоря, не Порошенко, и переговоров от Зеленского не требовал, тем более что украинский лидер начинает диктовать свои условия.



Во время предвыборной программы Зеленский неоднократно менял свое мнение по вопросу ведения диалога с Россией. Изначально переговоры были нужны, потом не нужны, потом были условия возвращения украинских провокаторов «как сигнал к возможным переговорам». Вполне возможно, что громкие заявления на эту тему были нужны для зарабатывания политических очков.



Тем не менее, рано или поздно придется вести диалог, а не ставить свои условия, иначе слова останутся только словами, а вопросы продолжат висеть в воздухе. Кроме того, наигранная смелость в записываемых роликах может пропасть вместе с возможностью переписать дубль на камеру.



Наигранное бесстрашие и слепая надежда на всесилие западных сюзеренов за последние пять лет продемонстрировали свою бесперспективность, а потому это не лучшая тактика, которую мог перенять Зеленский у своего предшественника, особенно если и перенимать нечего. Сложно забыть резиновые перчатки в ассамблее ПАСЭ, демонстрацию грязного и рваного украинского флага в Совбезе ООН, куски автобуса и российские паспорта, да и порой просто неряшливый внешний вид первых лиц Украины.Казалось бы, с выбором нового президента на Украине произойдут перемены, но с каждым новым заявлением нового украинского лидера надежд на лучшее остается все меньше.Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в новом формате в весьма своеобразной форме.«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил он в видеообращении 8 июля на своей странице в Facebook.Очевидно, что тем для диалога между Россией и Украиной накопилось немало, но украинский лидер отчего-то решил сразу же обозначить претензии, которые его беспокоят больше всего.Примечательно, что ранее Владимир Зеленский говорил, что при встрече с Владимиром Путиным спросит, сколько еще денег он готов компенсировать за то, что отобрал украинские территории. Теперь же президент Украины готов обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе».Впрочем, несмотря на пафос заявления, ни о какой самостоятельности принятого решения речи не идет, ведь Владимир Зеленский сразу определил формат диалога.Таким образом, вполне очевидно, что без присутствия западных политиков решаться ничего не будет, либо у Зеленского создалась иллюзия, что присутствие Трампа и Мэй каким-то образом должно повлиять на крымский вопрос, который давно решен, о чем президент России говорил неоднократно.Подобное видеообращение можно было наблюдать в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, когда Петр Порошенко требовал от Зеленского дебатов. Но дело в том, что Путин, мягко говоря, не Порошенко, и переговоров от Зеленского не требовал, тем более что украинский лидер начинает диктовать свои условия.Во время предвыборной программы Зеленский неоднократно менял свое мнение по вопросу ведения диалога с Россией. Изначально переговоры были нужны, потом не нужны, потом были условия возвращения украинских провокаторов «как сигнал к возможным переговорам». Вполне возможно, что громкие заявления на эту тему были нужны для зарабатывания политических очков.Тем не менее, рано или поздно придется вести диалог, а не ставить свои условия, иначе слова останутся только словами, а вопросы продолжат висеть в воздухе. Кроме того, наигранная смелость в записываемых роликах может пропасть вместе с возможностью переписать дубль на камеру.Наигранное бесстрашие и слепая надежда на всесилие западных сюзеренов за последние пять лет продемонстрировали свою бесперспективность, а потому это не лучшая тактика, которую мог перенять Зеленский у своего предшественника, особенно если и перенимать нечего. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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