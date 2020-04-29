Украинская держава имени гетьмана Скоропадского

В этот день, …лет назад

Двадцать девятого апреля 1918 года в Киеве по требованию германских оккупационных властей был созван Всеукраинский съезд хлеборобов. Ну, дескать, собрание настоящих "хозяев" самостийной Украины. И они "единогласно" передали всю власть в стране гетману Павлу Петровичу Скоропадскому. Так вместо "бумажной" Украинской народной республики (она существовала в основном только на бумаге, да в воспаленных головах грушевских) было образовано унитарное государство с пышным названием "Украинская держава". Ее еще называли "Другий Гетьманат" – второй гетманат. Независимое государство под протекторатом Германии. Вот такой вышел малороссийский оксюморон. Эта шутка в чем-то даже похлеще тяжбы гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Не хватает только бурой свиньи Ивана Ивановича, которая стащила из суда жалобу Ивана Никифоровича и убежала восвояси...

Василий Витальевич Шульгин в последнем номере газеты "Киевлянин" пророчески написал: "Ну что ж, господа, вы не хотели отдавать честь своим офицерам, сейчас будете отдавать честь германским!"

CC BY-SA 4.0 / Запорожець1 / Січові стрільці в Києві, початок 1918 року / Cropped image Сотня Сечевых стрельцов во время подавления восстания. Киев, январь 1918 года

А германский режим был суров. В нем уже угадывались будущие истерические нотки "арийского превосходства". Русским военным было предписано носить знаки отличия и погоны. В случае убийства солдата или офицера Второго рейха незамедлительно расстреливались десять первых попавшихся под руку русских военнослужащих. А вы как думали? Ordnung! Порядок есть порядок.

Но просуществовал он недолго. Уже в ноябре 1918-го Германия капитулировала в Первой мировой войне. И Скоропадский, державшийся на немецких штыках, бежал в Берлин, переодевшись в форму немецкого офицера. Трагическая фигура! Говорю без иронии. Он был верным монархистом, осуждал Николая II за отречение. Скоропадский действительно думал, что на Украине можно создать настоящую национальную государственность. Ну и пусть, что под протекторатом германцев…

Михаил Афанасьевич Булгаков воочию наблюдал за рождением и падением Украинской державы имени Скоропадского. Писатель и гетман были почти ровесниками. Булгаков – убежденный монархист, Скоропадский – бывший монархист. Михаил Афанасьевич напишет о Скоропадском в "Белой гвардии": "По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его… произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений"...

А после Скоропадского в Киеве обосновался Симон Петлюра – личность еще более колоритная.

© Фото : public domain Главный атаман армии и флота УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском

В этой связи мне всегда приходит на ум сценка из замечательного кинофильма "Свадьба в Малиновке" режиссера Андрея Тутышкина.

Дед Ничипор спрашивает у атамана Грицько: "А есть ли у тебя, как говорится, какая-нибудь программа?"

Грициан Таврический важно отвечает: "А как же можно без программы? Я что, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята как один. Стоят за свободную личность".

"Значит, будут грабить", – делает мудрый вывод одна из селянок.

Но Грицько этой ироничной реплики не слышит, и продолжает: "Погулял я по Таврии, по Молдавии, поглядел на свет божий. И решил установить в нашей волости самостийную державу"...

Всё! Круг замкнулся, и белке уже не выскочить из колеса. Если уж Грицько может установить "самостийную державу", то уж скоропадским с немецкими оккупантами и петлюрам, как говорится, и сам бог велел. Недаром в пословице говорится: дуракам закон не писан, если писан – то не читан, если читан – то не понят, если понят – то не так.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik