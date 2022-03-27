Украинская делегация сообщила о новых переговорах с Россией

Новые переговоры между Россией и Украиной примет Турция, сообщил представитель Незалежной Давид Арахамия.

Россия и Украина проведут очередной раунд переговоров. Очная встреча делегаций состоится 28-30 марта, они встретятся в Турции. Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Иных подробностей о новой очной встрече он не привёл, добавив лишь, что подробности последуют вскоре.

Напомним, что ранее в Турции заявили, что стороны переговоров пришли к консенсусу по четырём из шести пунктов обсуждения. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, одним из пунктов является отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Турция высказывала готовность к предложениям со стороны Москвы и Киева по поддержке или посредничеству.



Обновление 18:13

Новый раунд переговоров с делегацией Украины пройдёт очно 29-30 марта, сообщил глава делегации России на переговорах Владимир Мединский.