Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Член российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Леонид Калашников заявил, что украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они покинули, да», — сказал Калашников, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.

«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», — добавил российский делегат.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.