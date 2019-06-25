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Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
25 июня 2019, 14:24 • 24 • Украина
Член российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Леонид Калашников заявил, что украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они покинули, да», — сказал Калашников, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.
«Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы», — добавил российский делегат.
Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.
Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.
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