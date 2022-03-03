Украинская делегация на переговорах потребует у России компенсацию за «разрушение страны»

За тридцать лет независимости украинские власти разворовали и уничтожили наследие СССР, а заплатить придётся России – так, во всяком случае, настроен неформальный лидер украинской делегации Михаил Подоляк. Киев в ходе переговоров намерен потребовать выплату контрибуции, по сути, признавая тем самым победу за собой, а за Россией – проигрыш. И это не шутка – озвученный накануне Подоляком размер контрибуции составляет 150 миллиардов долларов. И уплатить их Россия должна будет в течение года!

Сюжет: Украинский кризис

Сразу возникает вопрос: если о требованиях Киева стало известно даже журналистам, дипломатам о них было наверняка известно загодя – не так ли? Так с какой стати, в таком случае, устраивать показуху с переговорами, которые заранее обречены на провал? Или наши дипломаты готовы со всей серьёзностью обсуждать контрибуции? Пока ведутся переговоры, военные действия, по сути, сворачиваются – идёт перегруппировка на киевском направлении. Но даже в народных республиках милиция приостанавливает действия (что, кстати, только на руку окопавшимся в Мариуполе нацистам, получающим передышку). Такое ощущение, что нашими дипломатами играют – а они позволяют играть собой. Военные же вынуждены брать паузу. И это отнюдь не в интересах наступательной операции, где темп играет решающую роль. Сбить темп – парализовать наступление.

К слову, о материальных претензиях Киева было известно и раньше – в министерстве по делам оккупированных территорий Украины не раз поднимали эту тему, озвучивая и суммы претензий – от 100 до 200 миллиардов долларов. И это – только за Донбасс. Мы точно готовы обсуждать такие вопросы? Чтобы вы понимали – ещё в 2016 году в Киеве подсчитали всё, что было разрушено в ходе гражданской войны, и пришли к выводу, что восстановить инфраструктуру Донбасса за свой счёт будет невозможно. Европа с Америкой, само собой, помогать отказались. Где взять денег? А у России! Она ведь сторона конфликта – по мнению украинских властей.

Начав обсуждать тему материальных претензий, российская сторона ставит себя в чрезвычайно щекотливое положение, как бы подспудно признавая право украинской стороны такие претензии озвучивать. Это, по меньшей мере, странно, ведь в составе российской делегации опытные переговорщики Слуцкий и Грызлов.