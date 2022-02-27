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Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
27 февраля 2022, 17:05 • 281 • Политика
Украинская делегация в настоящее время едет в Белоруссию. Названо имя киевского переговорщика. По данным одного из СМИ, им оказался заместитель министра иностранных дел Незалежной Николай Точицкий.
Стало известно, кто именно со стороны Киева приедет в Белоруссию на переговоры с Москвой по поводу ситуации на Украине.
Так, по информации украинской газеты "Зеркало недели", в Гомельскую область уже направляется заместитель министра иностранных дел Незалежной Николай Точицкий.
Делегацию России на встрече возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ещё в группу переговорщиков входит посол Москвы в Минске Борис Грызлов, а также руководитель международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий.
Ранее Киев отказался от встречи. Ему было дано время до 15 часов 27 февраля на то, чтобы отправить в Белоруссию своих представителей. Уже после истечения дедлайна власти Украины всё же заявили о готовности к переговорам.
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